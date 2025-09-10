Grátbiður mömmu sína að hætta að ræða kynlífið sitt opinberlega

Reuben Logan, sonur sjónvarpskonunnar og „Match of the Day“ stjórnandans Gabby Logan, hefur opinberað hvernig umræður foreldra hans um kynlíf hafa haft áhrif á hann sem atvinnumaður í rugby.
Reuben, sem gekk til liðs við Sale Sharks frá Northampton Saints í sumar, er sonur fyrrverandi skoska landsliðsmannsins Kenny Logan.
Kenny greindist með krabbamein í blöðruhálskirtli árið 2022 og gekkst undir árangursríka meðferð og aðgerð. Í bataferlinu ræddu hann og Gabby opinberlega um áhrif krabbameinsins á líf þeirra, meðal annars kynlífið í hlaðvarpi Gabby, The Mid Point.
Þar kom fram að um 76% karla upplifa getuleysi eftir slíkar aðgerðir, samkvæmt rannsóknum. Þau hjónin vonuðust til að umræðan gæti hjálpað öðrum í svipaðri stöðu.
En Reuben viðurkennir að það hafi ekki verið auðvelt að takast á við þetta í nýju starfi. „Ég sagði hreint út. Getið þið vinsamlegast hætt þessu?,“ sagði Reuben við The Telegraph.
„Ég man eftir því að í ræktinni hjá Saints var hlaðvarpið þeirra spilað í hálfan æfingatímann. Þetta var bara þriðji mánuðurinn minn í félaginu.“
Gabby sagði sjálf á síðasta ári að sonur þeirra hefði átt erfitt með að hlusta á ákveðin atriði úr þáttunum, sérstaklega þegar hún greindi frá því að eiginmaður hennar væri „enn fullkomlega virkur“ eftir aðgerðina.
„Hann sagði við mig: Mamma, geturðu vinsamlegast hætt að tala um kynlífið ykkar? Núna fer ég í vinnuna og þeir spila brot úr viðtölunum í búningsklefanum. Það væri virkilega hjálplegt ef þú gætir bara þagað um stund,“ sagði Gabby.
Hún bætti svo við: „Reuben, þátturinn í næstu viku… hann fjallar reyndar um þetta. Við tölum reyndar ekki bara um kynlífið mitt, skal ég taka fram,“ sagði hún og hló.