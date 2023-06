Stór tíðindi af Mbappe – Nú eru tveir möguleikar í stöðunni

Kylian Mbappe, stjörnuleikmaður Paris Saint-Germain, ætlar ekki að virkja klásúlu í samningi sínum sem framlengir hann um eitt ár.

Fabrizio Romano segir frá þessu.

Mbappe skrifaði undir tveggja ára samning við PSG í fyrra með möguleika á árs framlengingu. Aðeins hann gat virkjað þann möguleika.

Kappinn hefur nú ákveðið að gera það ekki.

Mbappe var sterklega orðaður við Real Madrid í fyrra áður en hann framlengdi við PSG.

PSG vill ekki missa Mbappe frítt og er því útlit fyrir að tveir kostir séu í stöðunni: Að Mbappe skrifi undir nýjan samning eða verði seldur í sumar.

