Flokkshestarnir læka ekki Jón

Jón Gnarr er nú að fóta sig sem óflokksbundinn þingmaður. Meðal þeirra skýringa sem komu við brotthvarfið úr þingflokki Viðreisnar fyrr í þessum mánuði var að málefni barna með flókinn vanda hefðu mætt afgangi. Eftir þátt Kveiks steig Jón fram á Facebook og sagðist ekki skilja fyrirstöðuna og aðgerðarleysið þegar kemur að því að leysa vandann. Færslan hefur fengið mikil viðbrögð og er komin með hátt í tvö þúsund læk.
Jón getur fyllt safn af vinsælum færslum á Facebook og yfirleitt hafa komið læk frá þingmönnum, ráðherrum og fylgitunglum ríkisstjórnarinnar.
En ekki núna.
Og ekki heldur frá þingmönnum stjórnarandstöðuflokkanna.
Nú verður að fróðlegt að sjá hvort það sé einhver í pólitíkinni eða stjórnkerfinu sem sé til í að hlusta á hann.