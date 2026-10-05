Gylfi Þór sagður hafa spilað brotinn og með brynju undanfarnar vikur

Guðmundur Benediktsson segir Gylfa Þór Sigurðsson hafa sýnt í yfirstandandi landsliðsglugga að hann geti enn gegnt mikilvægu hlutverki með íslenska landsliðinu.
„Gylfi hefur sýnt það og sannað í þessum glugga að hann hefur enn ýmislegt fram að færa í íslenska landsliðinu,“ sagði Guðmundur í þætti á Vísi.is.
Hann benti jafnframt á að Gylfi hafi ekki verið hundrað prósent heill að undanförnu. Gylfi fór þjáður af velli gegn Búlgaríu á laugardag.
„Hann er búinn að vera meiddur. Ég held hann hafi rifbeinsbrotnað gegn KR í fyrri leik Víkinga gegn KR fyrir ekki svo löngu síðan. Hann hefur verið að spila með brynju. Brynja, ég elska þig,“ sagði Guðmundur.
Gylfi hefur fengið aukið hlutverk með landsliðinu í þessum glugga og frammistaða hans hefur vakið athygli.
Ísland mætir Eistlandi í Þjóðadeildinni á morgun í mikilvægum leik í riðlinum. Ísland er með sjö stig eftir þrjá leiki en Eistland hefur fimm stig.
Liðin mættust á Laugardalsvelli á dögunum þar sem þau gerðu jafntefli. Það er því mikið undir á morgun og gæti niðurstaðan haft töluverð áhrif á stöðu liðanna í riðlinum.