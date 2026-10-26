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DV
Sandkorn

Bletturinn sem fólk mun muna

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 26. október 2026 13:56
Hörður Arnarson.

Hörður Arnarson hefur verið forstjóri Landsvirkjunar í 17 ár. 

Öllum ber saman um að hann hafi staðið sig vel í starfi við að stýra langverðmætasta fyrirtæki landsins. 

Á ferli hans hafa stjórnir komið og farið og núverandi stjórnarformaður er sá fjórði á starfstíma Harðar. 

Hann ætti að því vera fullur sjálfstrausts í sínu starfi. 

Samt virtist hádegismaturinn hjá stjórninni án forstjórans hafa fyllt hann óöryggi. 

Niðurstaðan er að starfslokin virðast eini bletturinn á farsælli forstjóratíð hans og það sem munað verður eftir.

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