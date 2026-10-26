Bletturinn sem fólk mun muna

Hörður Arnarson hefur verið forstjóri Landsvirkjunar í 17 ár.
Öllum ber saman um að hann hafi staðið sig vel í starfi við að stýra langverðmætasta fyrirtæki landsins.
Á ferli hans hafa stjórnir komið og farið og núverandi stjórnarformaður er sá fjórði á starfstíma Harðar.
Hann ætti að því vera fullur sjálfstrausts í sínu starfi.
Samt virtist hádegismaturinn hjá stjórninni án forstjórans hafa fyllt hann óöryggi.
Niðurstaðan er að starfslokin virðast eini bletturinn á farsælli forstjóratíð hans og það sem munað verður eftir.