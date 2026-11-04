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Þetta var mest seldi nýi bíllinn á Íslandi í október

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. nóvember 2026 11:24
Škoda Elroq. Mynd/Hekla

Škoda Elroq var mest seldi nýi bíllinn á Íslandi í október, samkvæmt tilkynningu frá Heklu, umboðsaðila Škoda á Íslandi.

Mjótt var á munum á toppnum, en aðeins fimm nýskráningar skildu að fyrsta og þriðja sætið.

Alls voru 50 nýir Škoda Elroq skráðir á Íslandi í október og tryggði það bílnum efsta sætið á lista yfir mest seldu nýju bíla mánaðarins.

Samkeppnin um toppsætið var þó hörð. Toyota bZ4X Touring fylgdi fast á eftir með 46 nýskráða bíla og BYD Sealion 7 hafnaði í þriðja sæti með 45 bíla.

Þrír mest seldu nýju bílarnir í október voru samkvæmt tilkynningunni:

Škoda Elroq – 50 bílar

Toyota bZ4X Touring – 46 bílar

BYD Sealion 7 – 45 bílar

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