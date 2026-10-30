Svörtudagar eru hafnir hjá Boozt: Risatilboð á yfir 2.000 vörumerkjum og afhending á 2-3 dögum

Einn stærsti verslunardagur ársins nálgast óðum, en í dag ganga Svörtudagar formlega í garð hjá netrisanum Boozt.com.
Tilboðsdagar sem þessir eru kjörið tækifæri til að endurnýja fataskápinn fyrir veturinn, fegra heimilið fyrir hátíðarnar eða tryggja sér jólagjafirnar á frábæru verði áður en jólastressið tekur völdin.
Vöruúrvalið á Boozt er gríðarlegt en þar má finna yfir 2.000 vörumerki í öllum stærstu deildum vefverslunarinnar. Boozt hefur jafnframt unnið hug og hjarta íslenskra neytenda með einstaklega lipurri þjónustu: sendingar berast heim að dyrum á aðeins 2–3 dögum auk þess sem vöruskil eru afar einföld ef stærð eða snið passar ekki fullkomlega.
Hér er farið yfir þau vörumerki og deildir sem vert er að fylgjast sérstaklega með í dag þegar tilboðin fara af stað:
Kvenfatnaður og skór
Í kvennadeild Boozt er kjörið að líta eftir nýjum flíkum og skóm fyrir skammdegið. Meðal helstu vörumerkja sem vert er að beina sjónum að eru Steve Madden með eftirsóttan skófatnað, sígildar og vandaðar gallabuxur frá Lee Jeans og stílhreinar vörur frá Selected Femme.
Herrafatnaður og skór
Herradeildin býður upp á allt frá tímalausum hversdagsfatnaði yfir í vandaðan skófatnað. Þar er sérstaklega mælt með því að kíkja á úrvalið frá Jack & Jones, hámarksþægindi í hversdags- og gönguskóm frá Skechers og töff, nútímalegan fatnað frá Weekday.
Barna- og unglingafatnaður
Í barnadeildinni er upplagt að búa krakkana vel undir íslenskan vetur eða kaupa fallegar fatagjafir. Áberandi vörumerki þar eru hin dönsku gæðamerki Wheat og Molo, ásamt slitsterkum og veðurheldum útivistarfatnaði frá Reima.
Snyrtivörur og lúxus
Snyrtivörudeild Boozt verður hlaðin eftirsóttum tilboðum á ilmum, förðunar- og húðvörum sem henta einstaklega vel í jólapakkann eða til að dekra við sjálfan sig. Þar standa upp úr heimsþekkt lúxusmerki á borð við Yves Saint Laurent (YSL), nærandi húðvörur frá Biotherm og úrval gæðavara frá Lancôme.
Heimili og hönnun
Fyrir þá sem vilja fríska upp á heimilið eða finna fallega hönnunargjöf má gera frábær kaup í heimilisdeildinni. Þar má nefna klassískan borðbúnað og gler frá Rosendahl, litríka og tímalausa hönnun frá Marimekko ásamt smekklegri lýsingu frá Nordlux.
Tilboðin fara í loftið í dag og því borgar sig að vera tímanlega á ferðinni inni á vef Boozt til að tryggja sér réttu vörurnar og stærðirnar áður en þær seljast upp.