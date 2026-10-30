BAUHAUS deilir út einni og hálfri milljón fyrir jólin – Almenningur fær að ráða för

BAUHAUS ætlar að halda áfram þeirri fallegu jólahefð að styrkja góð málefni fyrir hátíðarnar og að þessu sinni verða alls ein og hálf milljón króna veittar til þriggja málefna.
Almenningi gefst nú tækifæri til að taka þátt og tilnefna einstaklinga, félagasamtök eða önnur góð málefni sem eiga skilið aukinn stuðning.
Frá árinu 2023 hefur BAUHAUS lagt sitt af mörkum til að dreifa jólagleðinni með þessum hætti og fengið viðskiptavini sína í lið með sér. Í ár verða þrjú málefni valin og fær hvert þeirra 500 þúsund króna styrk.
Allir geta tekið þátt
Markmiðið með framtakinu er að láta gott af sér leiða og styðja við þá sem vinna mikilvægt starf í samfélaginu eða þurfa á aðstoð að halda.
Tekið verður við tilnefningum til og með 12. nóvember og eru allir hvattir til að láta gott af sér leiða með því að benda á verðug málefni.
„Jólin eru tími gleði og samveru“
Jóhann Bjarni Pétursson, verslunarstjóri BAUHAUS, segir framtakið hafa mælst afar vel fyrir undanfarin ár.
„Jólin eru tími gleði og samveru, en við vitum að hátíðirnar geta reynst mörgum erfiðar. Hjá BAUHAUS viljum við leggja okkar af mörkum til að létta undir með þeim sem þurfa á stuðningi að halda og styðja við þau fjölmörgu góðu málefni sem hafa jákvæð áhrif á samfélagið.“
Jóhann segir sérstaklega ánægjulegt hversu vel viðskiptavinir hafi tekið framtakinu frá upphafi.
„Með þeirra þátttöku getum við haldið áfram að dreifa jólagleðinni og látið gott af okkur leiða.“
BAUHAUS hvetur landsmenn til að taka þátt og tilnefna málefni sem þeim þykir standa hjarta sínu nærri. Með því geta þeir átt þátt í að gera jólin örlítið bjartari fyrir þá sem á þurfa að halda.
Smelltu hér til að tilnefna málefni á Facebook-síðu BAUHAUS.