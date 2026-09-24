Svona gerir þú heimilið huggulegt með vinsælustu heimilisvörunum á Boozt

Þegar dagarnir styttast og kólnar í veðri er fátt betra en að draga sig í hlé, kveikja á kertum og hafa það kósí heima. Heimilisdeildin á Boozt hefur aldrei verið jafn spennandi, en þar má finna allt sem þarf til að breyta heimilinu í sanna haustvin. Við tókum saman þau vörumerki sem eru að slá í gegn hjá Íslendingum þessa dagana.
Lýsing sem skapar stemningu – Nordlux Ekkert kallar fram kósí stemningu á myrkum haustkvöldum eins og falleg og rétt stillt lýsing. Þetta danska vörumerki sameinar nútímalega skandinavíska hönnun og framúrskarandi gæði. Hvort sem þig vantar hlýlegan gólflampa fyrir leskrókinn, falleg borðljós eða dimmanlega lýsingu til að lýsa upp skammdegið, þá er Nordlux fullkominn kostur.
Mjúkir tónar og náttúruleg efni – Bloomingville og Muubs Muubs kemur með jarðbundna og töff stemningu inn á heimilið, þar sem dökkir jarðtónar og grófir efniviðir skapa hlýlegan hráleika. Á móti kemur Bloomingville með léttari og bjartari kósýstemningu – ljósa tóna og mjúk form sem gera heimilið hlýlegt og vinalegt fyrir haustið.
Bloomingville veggskraut, vasi og hægindastóll.
Smáatriðin sem skipta máli – House Doctor House Doctor snýst um hlýlegan og daglegan heimilisblæ. Mjúk lög og munir sem opna rýmið og safna fjölskyldunni saman gera stofuna þægilega og velkomna fyrir haustið.
House Doctor borð, veggspegill og dyramotta.
Tímalaus glerhönnun - Iittala Iittala færir okkur tímalausa kósístemningu fyrir haustið. Mjúk form og klassísk glerhönnun fanga haustljósið, mýkja rýmið og skapa hlýlega umgjörð í kringum borðhaldið og samverustundirnar heima.
Kastehelmi matardiskar, Aalto vasar og plöntupottar.
Kíktu á úrvalið á Boozt og gerðu heimilið tilbúið fyrir huggulegustu árstíðina!