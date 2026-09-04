Hagar gera breytingar á Takk

Hagar hafa gert breytingar á vildarkerfinu Takk sem gera vildarvinum kleift að fá enn fleiri Takk krónur til baka þegar þeir versla hjá Hagkaup og Bónus.
Stærsta breytingin er að vildarvinir sem skrá sig inn við kaup safna nú alltaf Takk krónum af allri snyrtivöru og sérvöru í Hagkaup. Þar fá vildarvinir 1,5% af verði vörunnar til baka í Takk krónum, hvort sem varan er á fullu verði eða þegar afslættir eru í gildi eins og á Tax Free dögum og öðrum afsláttardögum. Auk sérvöruflokkanna hafa fleiri vörur og vöruflokkar í Hagkaup bæst við fasta söfnun Takk króna. Þar má nefna Skálina, Salatbarinn, eldgrillaðan kjúkling og öll vítamín og fæðubótarefni.
„Við höfum frá upphafi lagt áherslu á að þróa vildarkerfið Takk í takt við þarfir viðskiptavina og eru breytingarnar tilkomnar eftir endurgjöf frá þeim. Það er því ánægjulegt að viðskiptavinir hafa nú kost á að safna enn fleiri Takk krónum í verslunum Bónus og Hagkaups. Hjá Hagkaup eru nú stórir og vinsælir vöruflokkar og vörur með fasta söfnun Takk króna, sem gefur vildarvinum tækifæri til að safna enn fleiri Takk krónum en áður. Til að hafa kerfið sem einfaldast safna vildarvinir Takk krónum líka þegar önnur afsláttartilboð eru í gildi á vörum með fasta söfnun. Einnig kynnum við á sama tíma svokölluð Topp tilboð hjá Bónus og Hagkaup, þar sem valdar vörur eru með veglega Takk krónu söfnun í ákveðinn tíma. Með þessum breytingum fá þeir 65.000 vildarvinir sem eru í Takk nú enn fleiri Takk krónur til baka þegar þeir versla. Takk krónurnar geta þeir svo notað næst þegar þeir versla hjá Hagkaup og Bónus,“ segir Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum.