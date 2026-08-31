Málmiðjan: Nýtt fyrirtæki á byggingarvörumarkaði

Málmiðjan er nýtt fyrirtæki á íslenskum byggingarvörumarkaði sem hefur haslað sér völl með áherslu á málmklæðningar, loftræstivörur og stafræna þjónustu við verktaka og aðra kaupendur.
Fyrirtækið starfar frá Vatnagörðum 22 í Reykjavík þar sem byggð hefur verið upp ný aðstaða og fjárfest í vélbúnaði til framleiðslu og úrvinnslu málmvara fyrir íslenskan markað. Markmiðið er að bjóða samkeppnishæfa vöru, stytta afhendingartíma og einfalda pöntunarferlið.
Að baki hráefnisöflun fyrirtækisins er samstarf við Baosteel, sem er hluti af China Baowu, stærstu stálsamstæðu heims. Í stað þess að leggja alla áherslu á verð eitt og sér segir Júlíus Geir Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Málmiðjunnar, að fyrirtækið vilji byggja á jafnvægi milli gæða, þjónustu og skilvirkni.
„Við sjáum tækifæri í því að bjóða sterka vöru á samkeppnishæfu verði, en ekki síður í því að einfalda allt ferlið fyrir viðskiptavininn. Það skiptir miklu máli að geta brugðist hratt við og afgreitt pantanir með skýrum og skilvirkum hætti,“ segir Júlíus.
Meðal þess sem Málmiðjan hefur lagt áherslu á er ný húðunartækni á stáli sem fyrirtækið telur henta vel íslenskum aðstæðum. Um er að ræða stál með ál-, sink- og magnesíumhúðun, sem er ætlað að bæta tæringarþol, meðal annars á skurðbrúnum og götum. Þá býður fyrirtækið einnig litað efni með PVDF-málningu á veðurhlið, sem ætlað er að standast krefjandi aðstæður og álag.
Mikið svigrúm til framfara á markaðnum
Júlíus segir að fyrirtækið vilji ekki aðeins keppa á hefðbundnum forsendum heldur einnig með því að nýta tækni til að bæta þjónustu. Viðskiptavinir geti pantað vörur í gegnum vefkerfi þar sem unnt er að sjá verð, áætlaðan afhendingartíma og stöðu pantana.
„Við teljum að þarna sé mikið svigrúm til framfara á markaðnum. Fólk vill geta séð hlutina skýrt, gengið frá pöntun þegar því hentar og fengið vöruna afhenta án óþarfa tafa. Það er þessi hugsun sem við erum að byggja starfsemina á,“ segir hann.
Að sögn Júlíusar er byggingarmarkaðurinn krefjandi um þessar mundir, en einmitt þess vegna skipti máli að nýir aðilar komi inn með lægri verð, betri yfirsýn og meiri hraða. Hann segir Málmiðjuna ætla að byggja upp starfsemi sem nýtist bæði stærri verktökum og smærri aðilum sem vilja áreiðanlega afgreiðslu og faglega þjónustu.
„Við erum að stíga inn á markað þar sem samkeppnin er hörð, en við trúum því að þar sé pláss fyrir aðila sem sameinar öflugt hráefni, nútímalega framleiðslu og einfaldari þjónustu. Það er sú leið sem við ætlum að fara,“ segir Júlíus.