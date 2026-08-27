Sex einföld ráð Katrínar til að auka góða orku

Nýtt heilsublað Nettó kom út í gær. Katrín Aagstad, markaðsstjóri Nettó. segir áhersluna vera á það sem er raunhæft, engar öfgar, engin boðorð, heldur litlar ákvarðanir sem við getum tekið þegar við verslum sem geta stórbætt heilsuna okkar. Gefur hún einnig sex góð ráð til að auka orkuna.
Á haustin fjölgar þeim sem reima á sig íþróttaskóna og fylla sali líkamsræktarstöðva, staðráðin í að bæta heilsuna. Það að árlegir heilsudagar Nettó og útgáfa heilsublaðs Nettó séu á þessum tíma er því engin tilviljun.
,,Þetta hafa alltaf verið viðburðaríkir dagar og starfsfólkið okkar fær sömu spurninguna aftur og aftur frá viðskiptavinum ,,hvað á ég eiginlega að prófa?" því það er úr nógu að velja. Á þessum tíma eru margir ákveðnir í að taka heilsuna í gegn og við viljum mæta fólki í heilsuhug með kröftugum hætti og setjum því mikið púður í að vera með allt frá nýjasta próteinduftinu til úrvals af gómsætu grænmeti og ávöxtum,“ segir Katrín.
„Þetta er einn skemmtilegasti tími ársins hjá okkur og sem betur fer gera margir langvarandi breytingar á sínum innkaupum með því að prófa hollari kosti.“
Ráðin sex
Það þarf ekki að umbylta deginum til að huga betur að orkunni. Næringarríkur matur, að drekka nóg og stuttar pásur nokkrum sinnum á dag eru einföld atriði sem geta gefið aukinn kraft inn í hversdaginn.
1. Bættu próteini við morgunmatinn
Próteinríkur morgunmatur getur aukið seddu og verið góður grunnur fyrir daginn. Egg, grísk jógúrt, grautur eða drykkur með viðbættu próteini eru einfaldar leiðir.
2. Hugsaðu um samsetningu máltíða
Prótein, trefjar, fita og kolvetni eiga öll sinn stað. Fjölbreytt máltíð gefur líkamanum blöndu af orku og næringarefnum.
3. Hafðu gott nesti við höndina
Harðfiskur, ávextir, hnetur eða annað næringarríkt nesti er einfalt að grípa með.
4. Mundu eftir vökvanum
Góð vökvun yfir daginn skiptir máli fyrir eðlilega líkamsstarfsemi. Vatn er góður grunnur en stundum þarf einnig að huga að söltum og öðrum steinefnum.
5. Brjóttu upp kyrrsetuna
Stattu upp, fáðu þér ferskt loft og teygðu úr þér. Nægt súrefni, birta og hreyfing yfir daginn brýtur upp langa kyrrsetu.
6. Ekki treysta bara á skyndiorkuna
Kaffi og sætindi geta verið freistandi þegar líður á daginn og orkan dvínar, en góð næring og vökvi leggja betri grunn að orkumiklum degi.
Heilsublaðið
Heilsublað Nettó hefur komið út í nokkur ár og er samsett úr viðtölum við lækna og sérfræðinga, einföldum heilsuráðum, uppskriftum og fróðleik um næringu, líðan og lífsstíl. Í ár er einkennandi að þar eru viðtöl við þrjá lækna auk viðtala við sérfræðinga á sviði heilsu. Katrín segir að áherslurnar séu mismunandi eftir árum en rauði þráðurinn sé alltaf að fjalla um hvernig fólk geti bætt sína eigin heilsu með einföldum ráðum.
„Það er eitt viðtal sem situr sérstaklega í mér, viðtal við Kristínu Sigurðardóttur, slysa- og bráðalæknir en hún talar um það sem hún kallar náttúruleysi. Hún segir að of lítil dagleg snerting við náttúruna sé áhættuþáttur sem við gefum allt of lítinn gaum. Kristín nefnir líka tölu sem ég hef ekki getað hætt að hugsa um: þegar hún var í læknanámi undir lok síðustu aldar var talið að um 40% sjúkdóma tengdust lífsstíl. Í dag er hlutfallið talið vera í kringum 80%. Það finnst mér sláandi tala og ég vona svo sannarlega að við getum snúið þessari þróun við.
Svo er viðtal við Berglindi Guðmundsdóttur hjúkrunarfræðing sem er bókstaflega eins og draumur í dós en Berglind er stofnandi Lífsgleðinnar, og í viðtalinu minnir hún á að við þurfum ekki alltaf að gera meira til að líða betur. Eftir að ég las greinina fór ég að setja svefn í forgang hjá mér og er öll miklu skemmtilegri á morgnana fyrir vikið”, segir Katrín og hlær og bætir við ,,það var mikilvægt fyrir okkur að nálgast þetta án öfga og án boðorða. Það er nóg til af því. Við viljum sýna fólki fram á að það þurfi ekki að umturna lífinu til að taka betri ákvarðanir og bæta heilsuna sína.“
Í blaðinu má einnig finna umfjöllun um þarmaflóru, næringarfræði, hvernig hægt sé að velja náttúrulegri hreingerningarvörur og einföld hollusturáð sem nýtast í daglegu lífi. Það má finna á vef Nettó.is https://www.netto.is/heilsudagar/2026-09