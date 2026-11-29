Amma og afi í Wales hafa verið dæmd fyrir morð á 2 ára barnabarninu sínu. Rannsókn í málinu komst einnig að því að fjöldi stofnana hafi brugðist í málinu og vanrækslan hafi verið gríðarleg.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Hinn tveggja ára drengur Ethan Ives-Griffiths lést þann 16. ágúst árið 2021 eftir að hafa hlotið alvarlegt höfuðhögg á heimli móðurömmu sinnar og afa í Flinshire héraði í norðausturhluta Wales.
En ljóst var að ekki var um einangrað tilvik að ræða. Drengurinn var með 40 sjáanlega marbletti á sér auk þess að vera alvarlega vannærður og ofþornaður. Hafði hann verið í umsjá ömmu sinnar og afa eftir skilnað foreldranna.
Amman og afinn, Kerry og Michael Ives, voru sakfelld fyrir morðið á Ethan í júlí árið 2025 og hlutu lífstíðarfangelsi. Móðir hans, Shannon, var einnig fundin sek um að vanrækja son sinn en faðirinn, Will Griffiths, hafði varað við að Ethan yrði vistaður hjá Kerry og Michael. Shannon hlaut 12 ára fangelsisdóm.
Læri af málinu
Nú hafa barnaverndaryfirvöld Wales birt skýrslu um málið og komist að því að fjöldi stofnana brást litla Ethan. Meðal annars fyrir að hafa ekki brugðist við eftir að faðirinn greindi frá áhyggjum sínum.
„Við biðjumst innilegrar afsökunar á því að kerfi, sem byggja á samstarfi margra stofnana, skyldu ekki hafa verndað Ethan eins og þau áttu að gera,“ sagði Nicola Stubbins, formaður barnaverndarráðsins. „Við skuldum Ethan það að tryggja að mikilvægur lærdómur af þessu máli leiði til varanlegra breytinga á vinnubrögðum okkar.“
Höfðu ótal tilkynningar borist um Ethan og fjölskyldu hans árum saman. Höfðu yfirvöld haft fulla vitneskju um heimilisofbeldi, vímuefnanotkun og heimilisleysi. En málum var ávallt lokað án aðgerða.