Í kjölfar mótorhjólaslyss var nígerískur karlmaður talinn látinn og var fluttur í líkhús í Evwreni í Delta ríkinu í Nígeríu. En maðurinn var alls ekki látinn því nokkrum klukkustundum síðar vaknaði hann í líkhúsinu og eins og gefur að skilja brá nærstöddum mjög.
Myndir, sem voru birtar á samfélagsmiðlum, sýna manninn standandi og með hvítt duft á líkamanum og andlitinu.
NeedToKnow segir að fyrsta ósk hans eftir að hann vaknaði hafi verið að fá sígarettu og kveikjara.
Mikil umræða hófst um málið á samfélagsmiðlum og sögðu sumir að þetta væri hreint og beint kraftaverk. Aðrir veltu fyrir sér hvernig stæði á því að maðurinn hefði verið úrskurðaður látinn og fluttur í líkhús og töldu að eitthvað hefði vantað upp á að vel hefði verið staðið að verki varðandi þetta.