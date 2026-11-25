Á síðustu 400 árum hafa aðeins örfá tilfelli komið upp eins og kom upp fyrir ekki svo löngu síðan hjá 42 ára konu sem kom á sjúkrahús í Sómalílandi eftir að hafa þjáðst af magaverkjum í þrjú ár.
Þegar læknar rannsökuðu hana fundu þeir svolítið sem þeir segja „ótrúlega sjaldgæft“. Konan var með það sem kallað er „steinbarn“ í maganum. Þetta kemur fram í International Medical Case Report.
„Steinbörn“ verða til þegar fóstur deyr í móðurkviði á tímapunkti sem líkami hennar getur ekki „gleypt“ það og þannig eytt því. Fóstrið liggur þá í maganum og verður að lokum grjóthart.
Vitað er um 330 til 400 slík tilfelli á síðustu 400 árum.
Konan var skorin upp og fóstrið fjarlægt. Hún fann ekki fyrir neinum óþægindum eftir það.