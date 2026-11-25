Það er ekki útilokað að vendipunktur verði í stríði Rússlands og Úkraínu á næsta ári. Þetta er mat Edgars Rinkevics, forseta Lettlands.
Þegar hann sótti fund öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í New York nýlega færði hann rök fyrir því að Rússar hafi í raun ekki mikinn áhuga á að stríðinu ljúki og að viðræður um vopnahlé séu líklega „tálbeita“ til að geta haldið stríðsrekstrinum áfram.
Úkraínubúar búa sig nú undir mjög erfiðan vetur vegna síharðnandi árása Rússa á orkuinnviði og sífellt fleiri árása á almenna borgara.
Rinkevics sagði að Evrópa standi með Úkraínu og muni halda áfram að veita landinu aðstoð í formi hergagna, fjármagns og stuðnings við viðgerðir á innviðum.
The Independent hefur eftir Rinkevics að ef Úkraína þrauki áfram út frá hernaðarlegu sjónarmiði og efnahagslegu sjónarmiði, og hann sé fullviss um að landið geri það, þá geti vendipunkturinn í stríðinu orðið á næsta ári.
Hann sagði að auk aukins þrýstings á rússneskt efnahagslíf, þá sé vaxandi pólitísk samstaða um að það þurfi að binda enda á stríðið.
„Þeim ríkjum, sem beita þrýstingi, fer fjölgandi þannig að vendipunkturinn gæti orðið í vor, næsta sumar, á næsta ári,“ sagði hann.
Hann varaði einnig við aukningu „fjölþátta aðgerða“ Rússa gegn Evrópuríkjum sem hafa að undanförnu fundið fyrir þeim í formi tölvuárása, skemmdarverka og flugi rússneskra flugfara inn í lofthelgi annarra ríkja.