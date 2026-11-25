Það vakti mikla athygli þegar JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði að margar af ákvörðunum Donald Trump, forseta, væru ástæðan fyrir afhroði Repúblikana í þingkosningunum í byrjun nóvember.
Nýtt viðtal Vance við Fox News hefur vakið reiði margra og þar á meðal þekkts fréttamanns hjá Fox News.
Í viðtalinu fullyrti Vance að Trump muni ekki láta stríðið í Íran dragast á langinn í mörg ár og reyndi að vísa fullyrðingum, um að hann og Trump séu ósáttir vegna stríðsins, á bug.
„Hann vill ekki að þetta verði eilífðar stríð. Þeir, sem vilja að þetta verði eilífðar stríð, þeir geta ráðist á mig eins og þeir vilja,“ sagði hann.
Brian Kilmeade, sem er þekktur fréttamaður hjá Fox News, vill ekki að stríðið dragist á langinn, þrátt fyrir að hann styðji hernaðinn gegn Íran, en það kom ekki í veg fyrir að hann réðist á Vance í kjölfar ummæla hans. Þetta gerði hann í útvarpsþættinum sínum, sem einnig er hlaðvarp, „Brian Kilmeade Show“. Þar sakaði hann Vance um að stilla stuðningsfólki stríðsins við Íran upp sem fólki sem vill ekki að því ljúki.
„Ég hef aldrei hitt manneskju, sem vill endalaust stríð, sem telur að forsetinn eigi að halda stríðinu áfram óháð því hvað gerist,“ sagði Kilmeade að sögn Nettavisen.
„Þetta eru enn ein skítarökin frá þessu manni. Ég er að tala um varaforseta Bandaríkjanna. Hann hefði aldrei átt að vera varaforseti,“ bætti Kilmeade síðan við.
Hann gagnrýndi einnig harkalega svokallað greiningu Vance á ástæðunum fyrir stórtapi Repúblikana í kosningunum. Vance sagði að ósigurinn megi rekja til óánægju með stríðið við Íran, hærri framfærslukostnaðar og sambands Bandaríkjanna við Ísrael.
Trump sagði nýlega að Bandaríkin þurfi ekki á nýjum samningi við Íran að halda. Hann svipti einnig Vance öllum skyldum varðandi utanríkismál og bað hann um að einbeita sér að „hina umfangsmiklu spillingu og glæpum sem eigi sér stað í borgum og ríkjum sem Demókratar stýra“.