Fyrsta kynlífsreynslan er oft mikil vonbrigði. Það er fát á þegar setja á smokkinn á eða þörfin fyrir sleipiefni er vanmetin. Allt getur farið úrskeiðis og gerir það oft.
Nýlega deildu nokkrir grínistar, skemmtikraftar og annað fyndið fólk sögum af því sem gerðist þegar það stundaði kynlíf í fyrsta sinn.
Aðstoð frá Adam Sandler – „Ég var 16 ára, hafði aldrei séð klám og vissi ekkert um kynlíf. Ég var í kjallaranum heima hjá móður kærasta míns og við notuðum jarðarberja ilmandi líkamskrem mömmu hans sem sleipiefni (gerið það að nota þetta ekki). „Lunch Lady Land“ með Adam Sandler hljómaði í útvarpinu. Hefur þú einhvern tímann prófað að fá fyrstu fullnæginguna með öðrum á meðan laglínan „Sloppy Joe. Slop-Sloppy Joe“? hljómaði. Ekki gott.“ Sagði Kyra Kane, þáttastjórnandi í hlaðvarpinu Sex Work BB.
Rangur maður – „Ég var í háskóla og ákvað að missa meydóminn svo ég greip bara strák í partýi og fór að kela við hann. Við fórum á heimavistina hans og ég missti meydóminn, þetta var fínt, verkinu lokið. Þegar ég yfirgaf heimavistina morguninn eftir áttaði ég mig á að ég hafði ekki hugmynd um hvað hann hét og varð að nota nemendaskrá háskólans fyrir þessa heimavist til að reyna að finna út úr því. Hann var með herbergisfélaga svo ég giskaði á hvor þeirra það var.
Þetta endaði með að ég sagði vinum mínum rangt nafn þegar ég sagði þeim að ég hefði stundað kynlíf. Ég var að lokum leiðrétt þegar kærasta herbergisfélagans talaði við mig. Hún hafði heyrt að ég hefði sofið hjá kærastanum hennar. Ég útskýrði þetta fyrir henni og við hlógum að þessu og eru enn vinir á Facebook.“ Sagði Allison Mick grínisti.
Sólgleraugun á – „Eldri frændi minn leyfði mér að nota heimilið sitt og skildi sólgleraugu eftir á borðinu og miða hjá sem á stóð: „Taktu þau ef þú gerir það, láttu þau vera ef þú gerir það ekki“. Ég var ungur og heimskur og hélt að hann vildi að ég væri með þau á meðan ég stundaði kynlíf. Ég vildi óska að ég myndi meira eftir þessu kvöldi en ég sá ekki mikið.“ Sagði Daniel Tirado grínisti.
Rann til – „Ég hélt að fyrsta skiptið yrði rómantískt. Það var sú mynd sem ég hafði gert mér síðan ég komst að því hvað „fyrsta skiptið“ var. Þetta var að mestu fyndið, kossarnir, blíð fingraleikfimi, forleikurinn. En stóri lokapunkturinn var ekki svo frábær. Eftir að hafa reynt nokkrum sinnum að setja hann inn, rann olnboginn hans til og limurinn fór alla leið inn og ég heyrði það springa. Ég fraus og öskraði: „HEYRÐIRÐU ÞETTA? ÞÚ SPRENGDIR MEYJARHAFTIÐ!“ Það er óhætt að segja að við stoppuðum rétt eftir þetta.“ Sagði Georgetta Olaiya, stjórnandi Just The Tip hlaðvarpsins.