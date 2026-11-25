Þegar meðlimur konungsfjölskyldu deyr fylgir því ekki bara sorg og margvíslegar athafnir. Það verður líka að taka afstöðu til persónulegra eigna hins látna og arfsins sem rennur til næstu kynslóðar.
TV2 í Noregi hefur fengið aðgang að þinglýstum skjölum sem sýna hvernig á að skipta hluta af einkaeignum Haraldar Noregskonungs.
Skjölin sýna að Haraldur skrifaði undir formlega erfðaskrá 24. júní 2025, tæpu ári áður en hann lést.
Þrjár af vel þekktum fasteignum konungs eru nefndar í erfðaskránni og vekur ráðstöfun þeirra athygli. Þetta eru Konungssetrið í Osló, Mågerø við Oslóarfjörð og fjallakofinn Prinsehytta.
Þessum fasteignum verður ekki skipt á milli margra erfingja heldur kemur hver eign í hlut eins erfingja.
En þarna lýkur því sem almenningur getur séð því búið er að strika yfir nöfn erfingjanna í skjölunum sem TV2 fékk aðgang að.
Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, sem er sérfræðingur í málefnum konungsfjölskyldunnar, telur að Konungssetrið og Prinsehytta komi í hlut Hákons konungs en að móðir hans, Sonja drottning, fái Mågerø.
Norska hirðinn vill að svo komnu máli ekki skýra frá hver fær hvaða eign og segir að ekki sé búið að gera dánarbú Haraldar upp og á meðan svo er muni hirðin ekki tjá sig um hver fær hvaða eign.