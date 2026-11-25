Nýbirt skjöl, sem voru áður stimpluð sem leyniskjöl, frá bandaríska varnarmálaráðuneytinu Pentagon sýna að að „örflaga frá geimverum“ var tekin úr hnakka manns og að til standi að byggja neðanjarðargeymslu til að geima „framandi“ vefi, það er vefi úr geimverum.
Pentagon birti skjölin nýlega að sögn Huff Post. Í þeim kemur fram að til hafi staðið að byggja neðanjarðargeymslu í Nevada þar sem átti að vera hægt að geyma „vélbúnað“ og „framandi efni og vefi“. Skýrslan fjallar að mestu um óþekkta fljúgandi hluti. Hún er tæplega 540 síður og var gerð af Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) 2009. Fyrirtækið hætti starfsemi 2020.
Í skýrslunni kemur fram að fyrirtækið hafi rannsakað tilkynningar um fljúgandi furðuhluti og hafi tekið viðtöl við sjónarvotta og rannsakað þá.
Neðanjarðargeymsluna átti að byggja á landareign fyrirtækisins í North Las Vegas. Hún átti að vera með mjög þykka veggi og fjölda öryggisdyra. Einnig átti að vera „þykk stálhurð í hvelfingu“ sem hægt væri að komast í í gegnum steinsteypt göng. Í hvelfingunni átti að vera hægt að geyma „framandi efni eða vefi“ og áttu vopnaðir verðir að vakta hvelfinguna allan sólarhringinn.
Ekki er vitað til þess að geymslan hafi verið byggð.
Í skýrslunni kemur einnig fram að rætt hafi verið við sérfræðinga í málum tengdum fljúgandi furðuhlutum og meint vitni að flugi slíkra farartækja. Voru neglur sumra vitnanna klipptar og sendar til rannsókna vegna hugsanlegrar geislunar.
Einnig er minnst á „framandi“ örflögu sem var tekin úr hnakka brasilísks herforingja og var síðar afhent Bandaríkjamönnum. Mynd af flögunni fylgdi skýrslunni og segir BAASS að fyrirtækinu hafi verið skipað að nefna örflöguna ekki við nokkurn mann.