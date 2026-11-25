Skoska lögreglan er nú að rannsaka hvort mansal hafi verið stundað í höll bresku konungsfjölskyldunnar í Balmoral í Skotlandi. Grunurinn beinist að Andrew Mountbatten-Windsor, sem hafði áður titil sem prins, og hinum látna barnaníðingi Jeffrey Epstein.
Sky News skýrir frá þessu og segir að rannsókninni hafi verið hrundið af stað á grunni nýrra upplýsinga sem lögreglunni bárust.
Grunur leikur á að Epstein hafi fengið að nota Balmoral vegna vináttu hans og Andrew.
Lögreglan hefur ekki sagt mikið um málið en hefur sagt að hún sé að fara yfir fyrirliggjandi upplýsingar og gögn til að geta lagt mat á hvernig tekið verði á málinu.
Ljósmyndir hafa komið fram sem virðast sýna Epstein og samstarfskonu hans og ástkonu, Ghislaine Maxwell, í Balmoral 1999. Maxwell afplánar nú fangelsisdóm í Bandaríkjunum fyrir mansal.
Rannsóknin bætist við aðra rannsókn á Andrew en hann var handtekinn á afmælisdeginum sínum 19. febrúar síðastliðinn, grunaður um að hafa misnotað stöðu sína sem konungborinn. Hann var yfirheyrður og látinn laus samdægurs en rannsókn málsins stendur enn yfir.
Karl konungur svipti Andrew prinsatigninni á síðasta ári vegna tengsla hans við Epstein.
Andrew hefur alltaf neitað að hafa gert eitthvað rangt.