Nýlega var 41 árs karlmaður, Matthew Hawkins, framseldur til Suður-Karólínu frá Virginíu í Bandaríkjunum en hann er grunaður um að hafa numið 17 ára stúlku og hundinn hennar á brott í Suður-Karólínu. Hann skildi stúlkuna síðan eftir í Virginíu. Hann var síðar handtekinn í Kentucky og var þá með hundinn með sér.
Um 320 kílómetrar eru á milli staðarins þar sem Hawkins nam stúlkuna á brott og staðarins þar sem hann skildi hana eftir.
People skýrir frá þessu og segir að lögreglunni í Darlington County í Suður-Karólínu hafi borist tilkynning um að 17 ára stúlka væri horfin.
Rannsókn lögreglunnar leiddi í ljós að Hawkins, sem er búsettur í Cincinnati, hafi numið stúlkuna og hundinn hennar á brott og ekið með þau til Martinsville í Virginíu þar sem hann skildi stúlkuna eftir en hélt hundinum.
Lögreglan í Henry County fann stúlkuna daginn eftir að hún var numin á brott.
Hawkins var handtekinn af ríkislögreglunni í Kentucky þann 8. ágúst og var hann með hund stúlkunnar meðferðis.
Stúlkan fékk hundinn að sjálfsögðu afhentan í kjölfar handtöku Hawkins.
Hawkins á yfir höfði sér ákæru fyrir mannrán, stórfelldan þjófnað og að stuðla að lögbroti ólögráða einstaklings.