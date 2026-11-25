Jantelle Sharon Jordan, sem býr í Mississippi í Bandaríkjunum, er í haldi lögreglunnar vegna gruns um að hún hafi myrt tveggja daga gamlan son sinn. Lögreglan telur að drengurinn hafi verið laminn með barefli og hafi látist af þeim völdum.
The Independent segir að Jordan hafi verið handtekin tæpum mánuði eftir að sonur hennar, Jaiden Shane Jordan-Burkes, fæddist í heimahúsi í Polkville sem er lítill bær í Smith County.
„Þetta er hryllilegt mál fyrir alla sem vinna að þessari rannsókn,“ sagði Joel Houston, lögreglustjóri í Smith County í yfirlýsingu og bætti við að það sé erfitt fyrir alla að skilja svona mál, sérstaklega þegar saklaust barn deyr.
Það var þann 18. október sem óskað var eftir aðstoð í heimahús í Polkville vegna yfirstandandi barnsfæðingar. Þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang kom í ljós að Jordan hafði eignast drenginn um klukkustund áður. Hún hafði hringt í neyðarlínuna til að fá einhvern til að koma til að heilbrigðisskoða drenginn.
Hann var fluttur á sjúkrahús og þar komu ákveðin vandamál fljótlega upp en ekki var vitað um orsök þeirra. Læknar komust síðan að þeirri niðurstöðu að hann hefði meiðst fljótlega eftir að hann kom í heiminn. Hann lést tveimur dögum síðar.
Krufning leiddi í ljós að hann hafði verið laminn með hörðum hlut og því var ljóst að um morð var að ræða.
Jordan var yfirheyrð þann 13. nóvember og síðan handtekin, grunuð um að hafa ráðið syni sínum bana.