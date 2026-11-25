Móðir ein fylltist grunsemdum þegar hún fór inn í herbergi til dóttur sinnar um miðja nótt og komst að því að hún var að skiptast á skilaboðum við körfuboltaþjálfarann sinn í gegnum Snapchat.
Móðirin fann síðan skilaboð frá þjálfaranum til stúlkunnar og voru þau kynferðislegs eðlis.
Þjálfarinn, Charlyann Marie Silva Guerra, sem er 26 ára, var síðar handtekin grunuð um að hafa beitt stúlkuna kynferðislegu ofbeldi og um óviðeigandi samband kennara og nemanda.
Lögreglan í San Antonio í Kaliforníu fékk tilkynningu um samband Guerra við stúlkuna. Viku áður fylltist móðir stúlkunnar miklum áhyggjum þegar hún kom að henni í samskiptum við Guerra um miðja nótt á samfélagsmiðlum. Guerra notaði ekki sitt rétta nafn á aðgangi sínum.
Skilaboðin sem fóru þeirra á milli voru að sögn kynferðislegs eðlis. Í einum sagðist Guerra vera heltekin af stúlkunni og vildi „kyssa þessar varir“.
Konan lét lögreglunni skjáskot af skilaboðunum í té. Lögreglan komst síðan að því að Guerra hafði brotið gegn stúlkunni á heimili hennar þegar fjölskyldan hélt samkomu fyrir körfuboltaliðið um miðjan nóvember.
Guerra var látinn laus gegn greiðslu 75.000 dollara tryggingar.