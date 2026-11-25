Það er óhætt að segja að Lars Eriksson, forseti bæjarstjórnar í Jokkmokk sveitarfélaginu í Svíþjóð, hafi ekki setið auðum höndum þegar hann var ekki að sinna málefnum sveitarfélagsins. Hann nýtti tíma sinn einnig til að leikstýra og leika í klámmyndum.
Nú hefur hann verið sviptur embætti því aðrir fulltrúar í bæjarstjórn óttuðust að þetta „aukastarf“ hans gæti orðið til þess að auðvelda fólki að beita hann þvingunum eða kúga hann.
Sænska ríkisútvarpið segir að Eriksson hafi leikstýrt og leikið í klámmyndum síðan 2018 og hafi þær nýjustu verið gerðar á síðasta ári og þessu ári á meðan hann var forseti bæjarstjórnar.
Eriksson sat áður á þingi fyrir jafnaðarmenn.
Hann hélt því fram að hann hefði ekki komið nálægt klámiðnaðinum síðan 2022 en þá hóf hann afskipti af sveitarstjórnarmálum. Hann sagðist ekki hafa neitt um það að segja hvenær myndirnar, sem hann leikstýrði og lék í, væru teknar til sýninga.
Hann fór þó ekki alveg tómhentur frá borði því hann fær greidd laun í sjö mánuði.