Vísindamenn hafa verið að rannsaka hvers vegna GLP-1-lyf til þyngdartaps virka svo vel hjá sumum, en skila nánast engum árangri hjá öðrum.
Rannsóknir frá National Library of Medicine sýna að lyf á borð við Ozempic og Wegovy leiða til að meðaltali 15 % lækkunar á líkamsþyngd, séu þau tekin vikulega í 68 vikur samhliða breytingum á lífsstíl.
Lyfin innihalda semaglútíð, svokallaðan GLP-1-viðtakaörva, sem hjálpar til við að stjórna blóðsykri, matarlyst og líkamsþyngd. Það hefur áhrif á heilann, eykur seddutilfinningu og dregur úr matarlyst.
Árangurinn er þó ekki sá sami hjá öllum sem nota þessi lyf, og sumir upplifa óþægilegar aukaverkanir.
Samkvæmt Science Daily er þverfaglegt teymi frá Háskólanum í Alberta í Kanada nú að rannsaka hvers vegna þetta er.
Hvers vegna bregðast einstaklingar mismunandi við semaglútíði?
Teymið kannar einnig erfðafræði, efnaskipti, líkamsamsetningu, lífsstíl, þarmaflóru, tengda sjúkdóma, aldur og kyn.
Þyngdartap er einnig aðeins einn mælikvarði á hversu vel lyfin virka. Sýnt hefur verið fram á að semaglútíð lyf bæta lífsgæði, styrk og almenna heilsu.
Að skilja hvernig semaglútíð hefur áhrif á orkunotkun og líkamsamsetningu gæti hjálpað til við að útskýra mismunandi viðbrögð og styðja við persónulegri aðferðir við meðferð offitu og sykursýki af tegund 2. Það gæti einnig hjálpað læknum að bera kennsl á þá sem ekki svara meðferðinni, það er einstaklinga sem léttast ekki, og bjóða upp á aðrar meðferðir fyrr.
Teymið rannsakar einnig hvort tilhneiging líkamans til að draga úr kaloríubrennslu við þyngdartap gæti verið hluti af svarinu. Rannsakendurnir lýsa þessu sem eins konar „orkusparnaðarham“ og segja að það sé mikilvægur hluti af flóknari púsluspili.
Til að prófa hugmyndina eru þeir að rannsaka einstaklinga með blóðsykursvandamál, svo sem insúlínviðnám eða sykursýki, sem eru að fara að hefja semaglútíðmeðferð. Hverjum þátttakanda verður fylgt eftir í sex mánuði og breytingar á líkamsþyngd, líkamssamsetningu og orkunotkun verða skráðar allan tímann. Orkunotkun verður mæld inni í óbeinum hitamæli fyrir allt herbergið. Óbeinn hitamælir fyrir allt herbergið er stýrt, loftræst herbergi sem notað er til að mæla orkunotkun og eldsneytisnotkun einstaklings (kolvetni, fitu og prótein) yfir klukkustundir eða daga. Ólíkt grímu eða hettu gerir það einstaklingi kleift að hreyfa sig, borða, sofa og hreyfa sig frjálslega án þess að vera í öndunarbúnaði. Þetta er sjaldgæf rannsóknaraðstaða sem líkist hótelsvítu og hún getur einangrað hversu margar hitaeiningar líkaminn brennir í hvíld, eftir að hafa borðað og við hreyfingu.
Hvað er efnaskiptaaðlögun?
Orkuefnaskipti eru jafnvægið á milli kaloría sem einstaklingur neytir og kaloría sem hann brennir. Líkaminn brennir kaloríum stöðugt með öndun, hugsun, hreyfingu og meltingu matar. Þegar þyngdartap á sér stað þarf einstaklingurinn minni orku, en stundum brennir hann jafnvel færri kaloríum en búast mætti við. Þetta er þekkt sem efnaskiptaaðlögun eða aðlögunarhitamyndun.
Rannsakendurnir báru þetta saman við ljósaperu sem dimmar sig til að spara rafmagn. Þeir sögðu að þetta væri ein ástæða þess að þyngdartap getur orðið erfiðara með tímanum, stundum endar það í jafnvægi.
Líkamssamsetning bætir við öðru lagi. Fita og fitulaus massi nota bæði orku jafnvel í hvíld, þannig að kaloríubrennsla minnkar þegar þessir vefir tapast. Rannsakendur eru enn að kanna hvort lyf til þyngdartaps hafi mismunandi áhrif á þessi ferli.
Teymið skoðaði nýlega núverandi rannsóknir á GLP-1 meðferðum og orkunotkun. Þeir fundu aðeins fáar sem skoðuðu hvernig semaglútíð hefur áhrif á orkunotkun í hvíld, með hlutlausum eða ófullnægjandi niðurstöðum. Rannsakendurnir sögðu að spurningin væri enn opin.