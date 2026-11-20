Rannsakendur sýna hvernig hægt er að bera kennsl á lygara með því að nota sjáöldurvíkkun, blikk og augnmælingar í niðurstöðum nýrrar rannsóknar.
Rannsókn á 37 fullorðnum einstaklingum hefur leitt í ljós að augu fólks hegða sér öðruvísi þegar viðkomandi er að fela upplýsingar fyrir einhverjum.
Rannsakendur við Ulm-háskóla í Þýskalandi greindu frá því í PLOS One að þátttakendur sem reyndu að fela upplýsingar höfðu víkkaðri sjáöldur, blikkuðu sjaldnar og störðu lengur en þegar þeir voru að segja sannleikann. Samkvæmt höfundum rannsóknarinnar setja lygar aukið álag á heilann, sem skapar augljósar breytingar á því hvernig augun haga sér.
Til að prófa þetta báru sjálfboðaliðar í rannsókninni farsíma augnmælingargleraugu á sér meðan þeir spiluðu leik með svokölluðum „hugarfræðingi“, sem reyndi að finna út leynilegt spil sem hver einstaklingur hafði valið. Gleraugun skráðu stöðugt stærð sjáaldra, blikk og augnmynstur allan tímann.
Þátttakendum var sagt að annað hvort sýna spilið sitt af heiðarleika, fela það eða reyna að plata hugsunarfræðinginn til að trúa því að þeir hefðu valið annað spil.
Það að þekkja spil sem þeir höfðu valið í leyni leiddi til meiri víkkunar sjáaldra, en sterkustu vísbendingarnar komu fram þegar fólk reyndi virkilega að fela það sem það vissi.
„Samanlagt benda þessar niðurstöður til þess að augnmælingar geti á áhrifaríkan hátt afhjúpað faldar upplýsingar ... jafnvel í félagslega gagnvirkum aðstæðum,“ útskýrðu vísindamennirnir í rannsókn sinni.
Hver eru merki þess að einhver sé að ljúga?
Teymið benti á nokkra mælanlega muni á því hvernig þátttakendur hegðuðu sér þegar þeir voru blekktir.
Sjáöldrin stækkuðu þegar þátttakendur þekktu og reyndu að fela upplýsingar, sem vísindamennirnir segja að bendi til aukinnar andlegrar áreynslu. Augnblikktíðni lækkaði hjá þeim sem földu sannleikann, hugsanlega vegna þess að þeir voru að einbeita sér að því að stjórna viðbrögðum sínum. Lygarar festu einnig augun sjaldnar í heildina, en hver festing varði lengur, sem bendir til meiri hugræns álags.
Áhrifin voru sérstaklega áberandi þegar þátttakendur horfðu beint á þann sem spurði þá frekar en á spjöldin sjálf.
Samkvæmt rannsakendunum bendir þetta til þess að blekking beinist að annarri manneskju og sé ekki bara hugrænt ferli.
Tímasetning gaf aðra vísbendingu. Þátttakendur sem sögðu sannleikann svöruðu venjulega á rétt rúmri sekúndu, en blekkjandi svör tóku oft um tvær sekúndur. Það var erfiðara að greina lygar sem svar við munnlegum já-eða-nei spurningum út frá augnhreyfingum einum saman, en lygarar tóku samt marktækt lengri tíma að svara.
Væri hægt að nota augnmælingar sem lygamæli?
Rannsóknin fór fram í rannsóknarstofuumhverfi með engu utanaðkomandi áreiti, sem rannsakendurnir segja að þýði að frekari rannsóknir séu nauðsynlegar áður en augnmælingar geti orðið hagnýtur lygamælir. Þeir bæta við að niðurstöðurnar gætu að lokum hjálpað til við að bæta aðferðir til að greina faldar upplýsingar í raunverulegum aðstæðum.
Möguleg framtíðarnotkun getur falið í yfirheyrslur lögreglu, öryggisleit og önnur umhverfi þar sem rannsakendur þurfa að kanna hvort einstaklingur sé að halda eftir mikilvægum upplýsingum.