Einn af hverjum þremur giftum Bandaríkjamönnum er ekki ánægður með hjónaband sitt. Nýjar rannsóknir benda til þess að slíkt óheilbrigt samband geti með tímanum haft raunveruleg áhrif á heilann og vitræna getu.
Vandinn takmarkast þó ekki við hjónabönd; sama hætta steðjar að milljónum einhleypra einstaklinga, sem getur leitt til margvíslegra heilsufarsvandamála, auk aukinnar hættu á heilabilun.
Orsökin er einsemd. Og ný rannsókn bendir til þess að það að ganga í hjónaband, eða jafnvel bara að búa með einhverjum, veiti enga vernd gegn henni.
Einsemd tengist fleiru en bara heilabilun; hún hefur heilsufarsleg áhrif sem jafngilda því að reykja 15 sígarettur á dag og getur haft áhrif á hjartað, æðaheilsu og ónæmiskerfið.
36% þátttakenda greindust að lokum með heilabilun
Vísindamenn frá Háskólanum í Bordeaux fylgdust með þúsundum einstaklinga, 65 ára og eldri, í átta ár til að kanna hvort þeir upplifðu aldrei, stundum eða viðvarandi einsemd. Meira en 36% þátttakenda greindust að lokum með heilabilun.
Þeir sem höfðu upplifað langvinnan einmanaleika voru 38% líklegri til að fá vitglöp samanborið við þá sem aldrei voru einmana. Af þeim sem voru langvarandi einmana bjó um þriðjungur (29,6%) með maka eða fjölskyldumeðlimi.
„Þetta sýnir að þetta varnarleysi getur einnig stafað af ófullnægjandi samböndum, umönnunarbyrði eða skorti á innihaldsríkri virkni,“ sagði aðalhöfundur greinarinnar, Yvanna Simon. „Heilbrigðisstarfsmenn, félagsráðgjafar og stjórnmálamenn ættu ekki eingöngu að einblína á búsetufyrirkomulag sem mælikvarða á félagslega áhættu, heldur ættu þeir einnig að taka með huglæga reynslu af tengslum og einmanaleika.“
Önnur mikilvæg niðurstaða var sú að einstaka einmanaleiki hafði engin marktæk tengsl við áhættu á vitglöpum.
„Þessi greinarmunur er mikilvægur,“ sagði höfundurinn Karine Pérès. „Þó að flestir upplifi einmanaleika einhvern tímann á ævinni, þá er það þegar einmanaleiki verður langvinnur og viðvarandi að hann getur aukið hættuna á að fá vitglöp.“
Einsemd og hjónaband
Árið 2023 lýsti yfirlæknir Bandaríkjanna yfir „faraldri einsemdar“, en helmingur fullorðinna upplifir einsemd.
Að vera í hjónabandi veitir enga vernd. Ein rannsókn leiddi í ljós að meira en helmingur eldri fullorðinna upplifir einsemd vegna skorts á stuðningi eða mikils álags í hjónabandinu. Einmanaleiki og félagsleg einangrun hafa mikil áhrif umfram andlega og tilfinningalega heilsu. Þau auka hættuna á heilablóðfalli, hjartasjúkdómum, sykursýki, vitsmunalegri hnignun og ótímabærum dauða.
Pérès segir að einmanaleiki geti haft áhrif á heilann með langvarandi streitu, sem hefur áhrif á ónæmiskerfið og veldur bólgu. Auk þess „takmarkar skortur á félagslegum samskiptum hugræna örvun, en óleyst félagsleg streita leiðir til uppsöfnunar líffræðilegs slits með tímanum.“
Áhrif einmanaleika á dánartíðni „eru svipuð og af völdum reykinga allt að 15 sígaretta á dag og jafnvel meiri en þau sem tengjast offitu og hreyfingarleysi,“ skrifaði landlæknirinn Vivek H. Murthy.
Ekki ætti heldur að vanrækja geðheilsu: Fólk sem er einmana er tvöfalt líklegra til að verða þunglynt. Það getur einnig leitt til kvíða og sjálfsskaða- eða sjálfsvígshugsana.
Þó hér sé um bandaríska rannsókn að ræða einskorðast vandamálið ekki við Bandaríkin. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lagði áherslu á að einmanaleiki væri ógn við lýðheilsu, sem hefði áhrif á fleiri en heilsu einstaklinga og næði til náms, atvinnu, framleiðni og fleira. Einmanaleiki tengist meira en 871.000 dauðsföllum um allan heim á hverju ári.
Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að yngri kynslóðir verða fyrir mestum áhrifum. Notkun ssamfélagsmiðla, tölvuleikja og kláms „veita þetta skammtíma dópamínhögg og létti sem kemur í stað raunverulegrar nándar og virkar sem hindrun fyrir því að vera viðkvæmur fyrir því hvernig þeim gæti liðið,“ sagði sálfræðingurinn Justin Long við Fortune.
Um miðjan september kynnti embætti landlæknis nýjan lýðheilsuvísi. Í frétt RÚV kom fram að 43 % framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Sviðsstjóri hjá landlækni segir lýðheilsuáskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
„Helsta skýringin á þessu er aukinn einmanaleiki meðal ungs fólks og það eru tæplega 30% ungmenna í framhaldsskóla sem finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga. Það er eitthvað sem við þurfum að huga að,“ segir Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðsstjóri hjá landlækni.
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.