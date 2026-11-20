Karlmaður um fertugt særðist alvarlega í hnífaárás í miðborg Las Palmas á Gran Canaria aðfaranótt föstudags.
Canarian Weekly greinir frá.
Neyðarlínunni 112 á Kanaríeyjum barst tilkynning um árásina á Calle Cano skömmu eftir klukkan hálffimm um morguninn. Tvær sjúkrabifreiðar voru sendar á vettvang og sjúkraflutningamenn hlúðu að manninum, sem hafði hlotið nokkra alvarlega skurði.
Manninum var veitt bráðameðferð á vettvangi og hann síðan fluttur á háskólasjúkrahúsið Insular í Las Palmas.
Lögreglumenn frá bæði ríkislögreglunni og lögreglu borgarinnar komu á vettvang. Ekki höfðu borist frekari upplýsingar um líðan mannsins eftir komuna á sjúkrahús eða hvort einhver hefði verið handtekinn vegna árásarinnar.