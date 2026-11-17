Beinum úr biskupnum Sankt Nikolai, sem var innblásturinn að nútímaútgáfunni af jólasveininum, var stolið úr kaþólskri kirkju í Lorraine í Frakklandi. Eftirlitsmyndavélar kirkjunnar náðu myndum af hinum grunaða þjófi og var hann í kjölfarið yfirheyrður af lögreglunni.
Þetta kemur fram á Facebooksíðu kirkjunnar.
Daily Mail segir að þjófurinn hafi játað að hafa brotið glerið, þar sem það sem eftir var af jarðneskum leifum Sankt Nikolai var geymt, og tekið beinin, brennt þau og kramið.
Þetta gerðist í lok október. Lögreglan brást fljótt við eftir að tilkynnt var um þetta og yfirheyrði hinn grunaða og ákæra hefur nú þegar verið gefin út og hefjast réttarhöldin fljótlega að sögn Magnum La Radio.
Við yfirheyrslur sagðist hann hafa viljað eyðileggja beinin til að „berjast gegn fetisisma“ sem þýðir að einhver dýrki hluti sem eru taldir búa yfir yfirnáttúrulegum kröftum eða hafa andlega þýðingu.
Sankt Nikolai var grískur biskup í Myra á fjórðu öld. Hann er sagður hafa haft fyrir venju að gefa þeim sem voru í neyð gjafir og fór leynt með það. Þetta varð síðar kveikjan að jólasveininum eins og mörg okkar þekkja hann í dag.
Hann lést í Myra, sem er nú Antalya-héraðið í Tyrklandi. Ítalskir kaupmenn smygluðu beinum hans þaðan til Ítalíu í kringum 1087. Beinunum var síðan dreift um mörg Evrópulönd