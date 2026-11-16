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Í nýrri rannsókn, sem vísindamenn við University of California í San Francisco gerðu, kom í ljós að matur af þessu tagi, ofurunninn matur, geti haft mælanleg áhrif á þunglyndi.
Fullorðnir þátttakendur í rannsókninni, sem minnkuðu neyslu sína á ofurunnum matvælum um meira en 85% í fjórar vikur, fengu mun færri stig þegar þunglyndi þátttakendanna var mælt.
Rannsóknin var lítil, aðeins 20 einstaklingar tóku þátt í henni. Allir glímdu þeir við mikið þunglyndi. 19 þeirra luku rannsókninni.
Þátttakendunum var skipt tilviljanakennt í hópa. Annar hópurinn innbyrti mjög lítið af ofurunnum matvælum í fjórar vikur á meðan hinn hélt sig við venjulega mataræði sitt. Eftir vikurnar fjórar víxluðu hóparnir síðan mataræðinu og fylgdu því næstu fjórar vikurnar.
Vísindamennirnir mældu þunglyndið eftir fjórum viðurkenndum skölum. Allir sýndu þeir lækkun á þunglyndinu þegar þátttakendurnir neyttu mjög lítils af ofurunnum matvælum.