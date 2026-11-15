Suðurkóreski herinn hefur viðurkennt að æfingaprógramm fyrir sérsveitir hans hafi verið óviðeigandi. Þetta viðurkenndi herinn eftir að myndir af æfingaraðferðunum voru birtar opinberlega.
Þessi óviðeigandi æfing gekk út á að fyrirsætur voru fengnar til að kenna hermönnum, karlkyns, hvernig á að ganga eins og þær gera á tískusýningum og stilla sér upp eins og þær gera.
Þetta gerðist í lok október á sérstakri hátíð sem fór fram í herstöð sérsveita hersins.
The Independent segir að TV Chosun sjónvarpsstöðin hafi fengið upptökur af þessu frá manni sem var áður í sérsveitunum. Á þeim sjást fyrirsæturnar íklæddar felubúningum og í háhæluðum skóm sýna sérsveitarmönnum hvernig á að bera sig að á tískusýningum.
Hermennirnir hermdu síðan eftir hreyfingum þeirra, meðal annars hinu undarlega göngulagi eins og fyrirsætur nota á tískusýningum. Að lokum skiptust þeir á að ganga og stilla sér upp fyrir framan fyrirsæturnar.
Eftir birtinguna vöknuðu spurningar hjá mörgum af hverju sérsveitarmenn, sem takast á við allra hættulegustu verkefni hersins, væru að læra af fyrirsætum.