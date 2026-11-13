Lög og regla gefur vel af sér: Feitur launatékki sjónvarpsstjarnanna

Mariska Hargitay þénar að sögn 850.000 dollara á þátt sem aðalleikari og framleiðandi í Law & Order: SVU. Þar sem síðustu þáttaraðir hafa samanstaðið af 21 til 22 þáttum gæti Hargitay verið að þéna 17,85 til 18,7 milljónir dala á hverri þáttaröð.
Variety afhjúpaði himinhá laun Hargitay fyrir 600. þáttinn af NBC þáttunum, sem nú eru á sinni 28. þáttaröð.
Hargitay, sem er 62 ára, hefur leikið aðalhlutverkið, Oliviu Benson, frá frumsýningu þáttanna árið 1999. Hún varð framleiðandi árið 2014 þegar 15. þáttaröðin fór í loftið.
Variety greindi einnig frá því á fimmtudag að Jennifer Aniston og Reese Witherspoon þéni hvor um sig tvær milljónir dollara á þátt fyrir The Morning Show á Apple TV.
Zendaya fær sömu upphæð fyrir vinnu sína við Euphoria, en Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short fá hvor um sig eina milljón dollara fyrir hvern þátt gamanþáttaraðarinnar Only Murders in the Building á Hulu.
Á sama tíma hefur Ellen Pompeo áður greint frá því að hún þéni 20 milljónir dala á hverri þáttaröð fyrir Grey's Anatomy, sem er á 23. þáttaröð sinni.
Í viðtali sínu við Variety opnaði Hargitay sig um hátíðarkvöldverð lögreglunnar í tilefni af 600. þáttaröðinni. Núverandi leikarar og starfsfólk, þar á meðal meðleikarinn Christopher Meloni, og skapari þáttanna Dick Wolf, voru allir viðstaddir.
„Þetta var ein af óvenjulegustu og þýðingarmestu nóttunum, og óvænt svo fyrir mig,“ sagði Hargitay. „Dick stóð upp og sagði: „Þetta hefur aldrei gerst og þetta mun aldrei gerast aftur.““
Hargitay deildi einnig ræðunni sem hún hélt af þessu tilefni:
„Hér erum við komin í þátt 600 og þetta er ekki alveg raunverulegt, sem á vissan hátt er nákvæmlega þannig sem okkur ætti að líða, því það er eins og við fáum öll að lifa í þessum draumi um það sem þið hélduð að gæti orðið mögulegt einhvern tímann,“ sagði hún í ræðu sinni. „Og þið hafið sýnt fram á að þetta er ekki aðeins mögulegt, heldur er það svo miklu betra en nokkur hefði getað ímyndað sér,“ bætti hún við.
Í ágúst afhjúpaði Hargitay að í kringum 25. þáttaröð árið 2024 hefði hún átt samtal við fyrrverandi meðleikara úr ER, Julianna Margulies, um að hætta í Law & Order: SVU.
„Ég sagði við Julianna: „Ég verð líka að hætta í þáttunum. Ég vil ekki að fólk haldi að ég sé einhver sem kann bara eitt töfrabragð,“ sagði Hargitay í viðtalinu við Variety. En Margulies, 60 ára, svaraði: „Elskan mín, skipið er siglt.“
Hargitay hefur unnið ein Emmy-verðlaun fyrir hlutverk sitt sem rannsóknarlögreglumaðurinn Benson.