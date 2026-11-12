Þurfti að skera 11,6 sm af limnum - Svarar algengri mýtu

Líf Steven Hamill, sem var 26 ára gamall, kollvarpaðist þegar hann greindist með krabbamein í getnaðarlim, sjúkdóm sem færri en einn af hverjum 100.000 körlum greinist með ár hvert í Bandaríkjunum.
Hamill ræddi við LADbible, sem hluta af Honesty Box þáttaröðinni, um fyrstu merkin sem hann tók eftir um að eitthvað væri að getnaðarlim hans.
„Fyrsta merkið var augljóslega bólga í kónginum, og ég held að stærsta merkið fyrir mig um að ég þurfti að leita hjálpar var þegar það kom blæðing,“ sagði hann.
„Það var blóð. Það var enginn sársauki á þeim tíma. Það var bara blæðing. Fyrsta blæðingin, hún var út um allt, um allt gólf, draup niður fótinn á mér, um allan fótinn. Við erum ekki að tala um smávægilega blæðingu, eins og blóðnasir. Við vorum meira að tala um, þú hefur fengið blæðingu úr handlegg með hníf, myndi ég segja.“
„Læknirinn minn sagði að hann hefði aldrei séð neinn undir fimmtugsaldri fá krabbamein í getnaðarlim“
Samkvæmt bandaríska krabbameinsfélaginu er meðalaldurinn þegar fólk fær krabbamein í getnaðarlim 60 ár. Með þetta í huga halda flestir að aðeins eldri karlar fái sjúkdóminn en miðað við reynslu Hamill er það augljóslega ekki alltaf raunin.
Þegar Hamill var spurður út í goðsögnina um að þetta komi aðeins fyrir hjá eldri körlum sagði hann: „Sá sem skrifaði þetta hljómar eins og læknirinn minn þegar ég fékk greininguna, því það er nákvæmlega það sem hann sagði. Hann sagði: Ég hef aldrei séð neinn undir 50 ára aldri koma með getnaðarlimskrabbamein.“
„Til að vera sanngjarn, þá sýnir tölfræðin að þetta hefur oftast áhrif á karla, síðar á ævinni,“ hélt hann áfram. „En síðast þegar ég athugaði þetta fæddist ég árið 1993 og var aðeins 26 ára þegar ég gekk í gegnum þetta. Þannig að þetta hefur áhrif á yngri kynslóðina.“
Síðan Hamill deildi krabbameinssögu sinni hefur hann fengið skilaboð frá hundruðum manna á þrítugsaldri sem hafa gengið í gegnum það sama, sem sannar að meinið hefur einnig áhrif á yngri fullorðna.
„Að vísu þarftu líklega að gæta sérstaklega vel að þér yfir fimmtugt, vertu viss um að vera mikið að fylgjast með breytingum á getnaðarlimnum, en þetta getur haft áhrif á alla á öllum aldri,“ bætti Hamill við.
Að lokum þurfti að fjarlægja um það bil 11,6 sm af getnaðarlim Hamill vegna krabbameinsins (þekkt sem hluta-penetrationaðgerð), sem skildi hann eftir með rétt rúmlega fjóra sm.
„Að ganga í gegnum þetta tengdi mig miklu betur við sjálfa mig“
Þar sem limurinn er mun minni en áður var hann spurður hvort honum þætti hann „minni karlmaður“ en Hamill segir að það sé algjörlega öfugt.
„Ég hélt bara að skilgreiningin á því að vera karlmaður væri að þú vinnur, eignast börn, sjáir fyrir fjölskyldu þinni, því þannig ólst ég upp,“ sagði hann.
„Reyndar tengdi þetta mig miklu betur við sjálfan mig, gerði mig miklu tilfinningalega greindari og þroskaðri. Já, ég held að skilgreiningin á því að vera karlmaður sé að samþykkja þig eins og þú ert, vera tilfinningasamur, ganga úr skugga um að þú getir sýnt þessar tilfinningar og bara vera góð manneskja. Þetta snýst ekki um að vera karlmaður þessa dagana, er það? Þetta snýst um að vera manneskja.“