Texasmaður ákærður fyrir að myrða þriggja barna móður - Einnig grunaður um barnaníð og sódómsku

Þrjátíu og sex ára gamli Texasmaðurinn Cody Allen Laviolette hefur verið ákærður fyrir morð og hylmingu. Eins hefur hann verið sakaður um barnaníð og skepnuskap. Hin látna var sambýliskona hans, hin þrjátíu og eins árs gamla Kelly Taylor Mariah Little, sem lætur eftir sig þrjú börn úr fyrra sambandi.
Laviolette var fyrst handtekinn í sumar, þá grunaður um frelsissviptingu og líkamsárás. Nokkru áður hafði sambýliskona hans fengið flog á heimili þeirra og lést sólarhring síðar á sjúkrahúsi. Andlát hennar þótti grunsamlegt. Af fréttum af málinu má ráða að Laviolette og fjölskylda hans séu mjög áhrifamikil í undirheimum borgarinnar Onalaska. Móðir hans var handtekin á svipuðum tíma og ákærð fyrir að dreifa ávanabindandi lyfjum í fangelsinu á svæðinu.
Eftir að Lavioletta var handtekinn sendi lögreglan frá sér tilkynningu þar sem sagði að andlát Little væri nú rannsakað sem sakamál og að Laviolette væri sakborningur. Eins sagði í yfirlýsingunni að lögreglan hefði: „borið kennsl á fleiri einstaklinga sem kunna að búa yfir upplýsingum en gætu veigrað sér við að gefa sig fram vegna þess að þeir telja, á grundvelli ummæla sem [Laviolette] á að hafa látið falla, að hann njóti verndar vegna áhrifa sinna og fjölskyldu sinnar á Onalaska-svæðinu.“
Þetta varð til þess að fjöldi vitna gaf sig fram og eftir að þau ræddu við lögreglu var Lavioletta jafnframt grunaður um tvær líkamsárásir, fjögur kynferðisbrot gegn barni, tvö kynferðisbrot, frelsissviptingu, brot í nánu sambandi, langvarandi barnaníð gegn barni yngra en 14 ára og sódómsku (e. bestiality).
Eitt barnið sem Lavioletta er grunaður um að hafa brotið gegn var búsett á heimili hans. Lögregla telur að fleiri þolendur eigi eftir að gefa sig fram.
Kelly Taylor Mariah Little var þriggja barna móðir og aðstandendur lýsa henni sem góðhjartaðri konu sem var ávallt tilbúin að aðstoða aðra þó að hún ætti ekki mikið sjálf. Hún hafi arfleitt börn sín að sömu mannkostum. Arfleiðin lifi því áfram með börnum hennar.
„Með fallegu dóttur hennar sem elskar tónlist og list eins og mamma hennar. Með klára syni hennar sem er skarpskyggn og heillaður af vísindum, allt frá risaeðlum til vélvirkjunar. Og með yngsta barninu sem hefur erft kjánaskap móður sinnar og gleðst yfir litlu hlutunum.“