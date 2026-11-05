Fagnaðarfundir þegar faðir kom heim úr 28 ára göngutúr og hitti barnabarnið í fyrsta sinn - „Ég er snúinn aftur!“

Það urðu fagnaðarfundir þegar Bretinn Karl Bushy sneri á mánudaginn heim úr göngutúr. Meðal þeirra sem tóku á móti honum voru móðir hans, sonur og barnabarn, enda var ekki um venjulegan göngutúr að ræða. Árið var 1998 þegar Bushy hélt af stað og hét því að snúa ekki aftur til Bretlands fyrr en hann hefði gengið í kringum jörðina.
Þegar göngutúrinn hófst var Bushy ekki á góðum stað. Hann hafði gengið í gegnum erfiðan skilnað, var hættur í hernum og hann hafði eitthvað að gera. Þá mundi hann eftir póstkorti sem hann hafði nokkrum árum áður fengið frá föður sínum, sem var uppgjafahermaður, sem velti því fyrir sér hvort það væri mögulegt að ganga frá London til New York um Beringsbrúna, hina fornu landbrú sem sumir vísindamenn telja að fyrstu mennirnir hafi notað til að komast til Ameríku þegar yfirborð sjávar var lægra.
Bushy setti sér tvær reglur: Hann mátti aldrei nota farartæki til að komast leiðar sinnar og hann mátti ekki fara heim fyrr en hann kæmist þangað á sínum eigin fótum. Hann var 29 ára þegar hann hélt í leiðangurinn og skildi þá eftir 8 ára son. Sá sonur er nú orðinn fullorðinn og þegar Bushy sneri heim á mánudaginn hitti hann 12 ára sonardóttur sína í fyrsta sinn.
Hann hefur lent í miklum ævintýrum á þessari tæplega þriggja áratuga löngu gönguferð. Hann gekk fram hjá vopnuðum átökum við landamæri Panama og Kólumbíu og endaði í 18 daga fangelsi eftir að hafa villst inn á lokað svæði í Panama. Árið 2006 þurfti að bjarga Bushy og bandaríska ævintýramanninum Dimitry Kieffer þegar þeir lögðu til atlögu við fosið Beringsund. Eftir að þeim tókst loks að komast til Rússlands voru þeir handteknir fyrir að hafa komið ólöglega til landsins og hótað brottvísun. Rússlandsævintýrið endaði með að taka tæpan áratug en þar lenti hann ítrekað í vandræðum með vegabréfsáritanir og árið 2012 var hann settur í fimm ára endurkomubann frá Rússlandi og þurfti því að taka krók á leið sinni um Mongólíu og Kína. Það var svo á síðasta ári sem hann kom aftur til Evrópu.
Missti af miklu
Bushy gekk að sjálfsögðu ekki stöðugt í 28 ár. Hann setti sér þá reglu að í hvert sinn sem hann stöðvaði þurfti hann að byrja aftur á sama stað. Hann leyfði sér þó aldrei að fara heim til Bretlands. Stundum komu fjölskyldumeðlimir og heimsóttu hann á ferðinni. Þegar sonur hans, Adam, var 14 ára flaug hann til Alaska og gekk með pabba sínum í 10 daga. En þessir fundir feðganna voru þó ekki margir. Reglan sem Bushy setti sér gerði það líka að verkum að þegar sonur hans lést næstum því í hræðilegu mótorhjólaslysi þá gat Bushy ekki komið í heimsókn á sjúkrahúsi, enda hefði hann þá þurft að snúa aftur til Bretlands án þess að hafa klárað göngutúrinn.
Hann braut regluna ekki einu sinni til að mæta í útför föður síns. Í viðtali hjá The Guardian viðurkennir Bushy að öll ævintýri geti verið talin eigingjörn. Bæði hafi hann stefnt sér í hættu og farið frá fjölskyldu sinni. Svona sé í eðli sínu sjálfhverft.
„Þetta hefur snúist um að koma MÉR frá A til B, að hugsa um MIG, að afla MÉR peninga til að lifa af. Algjörlega sjálfhverft.“
Það urðu fagnaðarfundir þegar Bushy faðmaði móður sína á mánudaginn en þau hittust seinast árið 2016. Þar var líka barnabarn hans, dóttir Adams, sem hann hafði aldrei hitt áður.
„Ég er snúinn aftur!“, sagði Bushy sem segir að fjölskylda hans hafi ekki erft það við hann að hafa misst af stórum stundum í lífi þeirra. Þau hafi sýnt ferðalagi hans skilning. Hann reiknar nú með því að verja meiri tíma með fjölskyldunni enda er hann heimilislaus og þarf að flytja inn til móður sinnar.
Nánar má lesa um málið hjá New York Post og í viðtali Bushy hjá The Guardian