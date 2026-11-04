Trump bregst við niðurstöðum næturinnar - „Við finnum líklega einhverja leið“

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir í samtali við The New York Times að hann muni una niðurstöðu þingkosninganna, en nú þykir nokkuð ljóst að Demókratar hafi náð meirihluta í bæði fulltrúa- og öldungadeildinni.
„Ég er algjörlega tilbúinn að una þessum niðurstöðum,“ sagði forsetinn. „Við munum vinna með Demókrötum og við, þið vitið, hlökkum til að vinna með þeim. Við finnum líklega einhverja leið.“
Forsetinn vill meina að flokki hans hafi gengið illa í nótt þar sem nafn hans var ekki að finna á kjörseðlum. Hann segist þó ekki sjá eftir því að hafa stutt við frambjóðendur á borð við Darline Graham í Suður-Karólínu og Ken Paxton í Texas, jafnvel þó að þessir frambjóðendur hafi tapað fyrir Demókrötum og þar með glatað sætum Repúblikana í öldungadeildinni.
Þegar hann ræddi við blaðamenn var forsetinn staddur í Hvíta húsinu.
„Ég er bara að fylgjast með niðurstöðunum á meðan ég tala. Ég sé að Darline tapaði. Vá, það er ótrúlegt. Hvernig heldurðu að Lindsay hefði gengið hefði hann verið í framboði?“
Vísaði forsetinn þar til bróður Darline, Lindsay Graham, sem lést í sumar en Trump telur ljóst að Lindsay hefði sigrað, hefði hann lifað.
Forsetinn segir í samtali við Fox-fréttastofuna að niðurstöðurnar hafi komið honum á óvart.
„Já, ég er svolítið hissa, ég hélt þeir kæmu betur út. Við héldum fyrirtaks kosningafundi, um þrjátíu slíka, það mættu þúsund þúsundir manns, bæði inni og fyrir utan, þau komust ekki inn, þau fengu stóran skjá fyrir utan húsið, og allir voru spenntir, það var mikill spenningur,“ sagði forsetinn sem hafði reiknað með því að flokkurinn hefði fundið frambærilega frambjóðendur. Hann bendir á að Demókratar hafi ekki unnið öll sætin sem í nótt. Repúblikanar fengu einhver.