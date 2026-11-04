Heilsulindin sem kostar 7 þúsund dollara á viku: Kaffi er bannað, læknar gefa hægðalyf og þú þarft að tyggja eftir reglum

Vikudvöl á Vivamayr, lúxus heilsulind í Austurríki, byrjar með grunnverðið í 7000 dollurum eða tæpar 852 þúsund krónur.
Þó verðmiðinn sé hár laðar Vivamayr, sem stendur við friðsælt stöðuvatn í Maria Wörth, að sér gesti eins og Bollywood-stjörnur og frægt fólk í Hollywood (Elizabeth Hurley og Melanie Griffith, svo nokkrar séu nefndar).
Ferðablaðamaður New York Post, Leila Najafi, tók staðinn út og lýsir reynslu sinni af dvölinni
„Ég var úrvinda og glímdi við flugþreytu og hresstist við þegar starfsfólk móttökunnar spurði hvort ég vildi fá mér hressingu og bað ákaft um cappuccino. En svipur konunnar varð strax alvarlegur þegar hún svaraði: „Fyrirgefðu en við bjóðum ekki upp á kaffi á dvalarstaðnum.“ Þá áttaði ég mig á því að þetta væri alvarlegt afeitrunarprógramm sem ég var ekki viss um að ég væri tilbúin í.“
Najafi hefur vegna starfs síns dvalið á nokkrum vellíðunarstöðum um allan heim. Segir hún Vivamayr snúast meira um innri meltingarbreytingar. Frá því að staðurinn opnaði árið 2005 hefur hann orðið árlegur áfangastaður fyrir þá sem vilja bæta þarmaheilsu sína.
Hvað er Mayr-aðferðin?
Dvalarstaðurinn er byggður á meginreglum nútíma Mayr-læknisfræðinnar, aðferð sem austurríski læknirinn Dr. Franz Xaver Mayr þróaði.
„Fyrir meira en hundrað árum síðan tók hann eftir því hversu náið meltingarvirkni og þarmaheilsa tengjast almennri vellíðan,“ sagði Dr. Sepp Fegerl, yfirmaður læknadeildar Vivamayr.
„Meginmarkmið meðferðarinnar, samkvæmt FX Mayr, er að nota einstaklingsmiðaða föstu, ekki til að léttast í sjálfu sér, heldur til að endurheimta líffræðilegar forsendur sem gera sjálfstjórnun og endurnýjun mögulega í upphafi, með því að létta á meltingarveginum, endurþjálfa átvenjur (sérstaklega tyggingu), takast á við persónulegt óþol og markvisst bæta upp skort.“
Aðferðin snýst um 10 „gullnu reglurnar“.
- Tyggið hvern bita að minnsta kosti 25-30 sinnum
- Engir drykkir eða vökvi með máltíðum
- Borðaðu afslappað; ef þú hefur engan tíma til að borða slepptu þá máltíðinni
- Ekkert snarl á milli mála
- Enginn hrár matur eftir kl. 16 (til dæmis ávextir og salöt)
- Hættu að borða um leið og þú ert saddur
- Andaðu í gegnum nefið á meðan þú tyggur
- Uppruni fæðu, matreiðsluaðferð, samsetning fæðu og geymsla fæðu gegna hlutverki í meltingu
- Daglegur taktur er fyrirbyggjandi og læknandi
- Ekki lesa, nota síma eða fartölvu á meðan þú borðar
Dvöl Najafi hófst með 60 mínútna viðtali þar sem Dr. Fegerl fór yfir niðurstöður rannsóknarprófa hennar og hlustaði á heilsufarsáhyggjur hennar.
„Ég sagði honum frá matareitrun sem ég hafði nýlega fengið í Kosta Ríka, sem hann benti á að gæti útskýrt hugsanleg sníkjudýr í þörmum mínum. Læknirinn ávísaði mér magnesíumsítrati, sem hefur sterk hægðalosandi áhrif, til að hjálpa mér að hreinsa meltingarveginn. Hann ráðlagði mér að taka því rólega næstu daga (það er ekki fara í líkamsræktarstöð eða gufubað), en viðurkenndi að það yrði ekki þægilegt þar sem líkaminn færi að afeitra sig.
Fyrstu 48 klukkustundirnar reyndust erfiðari en Najafi bjóst við. „Ég var með höfuðverk og fann fyrir mikilli sljóleika, sem olli því að ég tók nokkra lúra á dag. Á öðrum degi varð ég óróleg og pirruð, og þar sem ég drakk mikið af kaffi einbeitti ég mér aðeins að morgunkaffinu mínu og góðri máltíð.“
Hlaðborð er ekki í boði
Máltíðir voru bornar fram þrisvar á dag, með að minnsta kosti fjögurra tíma millibili, og urðu smám saman léttari, og kvöldmaturinn var yfirleitt grænmetissoð. Enginn annar matur var í boði. Til að borða er gestum úthlutað borði á útiveröndinni með lituðu nafnspjaldi og númeri sem samsvarar persónulegri máltíðaráætlun þeirra.
Snyrtilega raðaðar flöskur af vítamínum og lyfjum sem eru sniðin að heilsu viðkomandi bíða við hverja máltíð, sem stundum fær fólki til að líða minna eins og um vellíðunarúrræði sé að ræða og meira eins og öldrunarheimili. Najafi fékk beiska dropa og selentöflur með korti sem á stóð „Gulur #2“, sem hún komst síðar að því að var ein af strangari máltíðaáætlununum.
Najafi segist hafa litið öfundaraugum til eldri konu sem borðaði jógúrt á morgnana og annarrar sem fékk sér stóra skál af soðnu grænmeti og kálfakjötsneiðar í hádegismat, meðan Najafi mátti fá sellerí súpu og lítinn skammt af steiktum kalkún.
Flestir gestirnir voru einir og símar bannaðir þannig að flestir neyttu matar síns í algjörri þögn.
Fjöldi meðferða í boði
Najafi rekur að fjöldi meðferða sé í boði, þó maturinn sé í smáum skömmtum. Dagarnir hennar voru fullir af sérsniðnum meðferðum og meðferðum, þar á meðal súrefnismeðferð, fótabað með rafgreiningu, gönguferðir í skógi, frystimeðferð, næringarráðgjöf, öndunarvinnu, álagspróf með HRV, sjávarsaltsmeðferð, reglulegu kviðnuddi hjá lækni og jafnvel dáleiðslu.
„Næsta viðtal við lækninn fól í sér hagnýta hreyfifræði, eða vöðvaprófanir. Dr. Fegerl opnaði skúffu fulla af litlum hettuglösum með ýmsum efnum (til dæmis kaffikorg, eggjahvítum og fleira.) og, eins og brjálaður vísindamaður, valdi hann eitt fyrir mig til að halda á milli fingranna. Hann lá niður með annað hnéð beygt og prófaði vöðvastyrk minn með því að biðja mig að þrýsta á höndina á sér á meðan hann beitti hnénu mínu mótstöðu og endurtók ferlið með mismunandi hettuglösum. Þetta fannst mér allt svolítið of mikið rugl. En á meðan ég hélt á ákveðnum hettuglösum veiktust vöðvarnir strax. Ég varð sannarlega hissa. Eftir frekari prófanir og kviðnudd komst læknirinn að þeirri niðurstöðu að ég væri viðkvæm fyrir histamínum.“
Var þetta þess virði?
„Dvölin sjálf kann að hafa verið kvalafull (og ég var bara þarna í fjóra daga, flestir fara í eina eða tvær vikur), en ég held að þetta hafi verið alvöru langlífis-/lækningaúrræði sem ég hef farið á. Og óvænt myndi ég jafnvel íhuga að koma aftur þegar ég þarf aðra afeitrun. Dvölin hafði vissulega sína galla (og hungurtilfinningar), en ég varð hissa á því hversu mikla reynslu ég tók með mér heim þar á meðal nokkrar af „gullnu reglum“ Mayr-aðferðarinnar. Reyndar fannst mér ég léttari, var ekki uppþembd og jafnvel grenntist um nokkur kíló.
Samband mitt við mat hefur líka breyst. Ég vandi mig smám saman við að borða aðeins þrisvar á dag. Matarlöngunin hvarf bókstaflega og ég lærði að hlusta á hungurvísbendingar frekar en að borða af vana. Ég byrja morgnana núna á stærstu máltíðinni minni í morgunmat og reyni að einbeita mér að diskinum fyrir framan mig. Ég reyni líka að hætta að borða klukkan sjö á kvöldin flest kvöld til að gefa líkamanum tíma til að melta.
Ef þú ert að leita að því að fá smá hressingu til að takast á við meltingarheilsu þína og vilt frekar gera það í fallegu umhverfi, þá er þetta frábær staður til þess. En búist ekki við að láta dekra við þig ... og kannski forðastu koffínsjokkið með því að hætta að drekka kaffi vikuna áður.“