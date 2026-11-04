Bandaríkjamenn bregðast við vonbrigðum og sigrum næturinnar - „Repúblikanaflokkurinn dó í nótt“

Bandaríkjamenn fjölmenntu í kjörklefana í gærkvöldi og í nótt. Skilaboðin úr kjörkössunum virðast vera þau að tempra þurfi vald forsetans, en allt stefnir í að Demókratar séu nú með meirihluta í bæði fulltrúa- og öldungadeildinni.
Repúblikanar urðu fyrir töluverðum vonbrigðum og í raun má segja að Demókratar hafi orðið hálfhissa enda gekk þeim víða mun betur en flokkurinn hafði þorað að vona.
Fyrstu áföllin komu þegar nokkuð ljóst þótti að Repúblikanar hefðu tapað öldungadeildarsætum í bæði Norður- og Suður-Karólínu.
Kjörstaðir höfðu ekki einu sinni lokað þegar NBC hafði slegið því á föstu að Demókratar hefðu náð góðum meirihluta í fulltrúadeildinni. Næsta áfall kom þegar ljóst þótti að Texas væri að verða blátt, að þar fengju Demókratar bæði ríkisstjórann og öldungadeildarsætið.
Að venju hefur fólk skoðanir á þessum niðurstöðum sem margir hafa viðrað á X. Donald Trump notar heldur sinn eigin miðil, Truth Social, en þar lýsti hann því yfir í nótt að niðurstöðuna megi rekja til þess að nafn hans var ekki á kjörseðlunum.
„Ég var ekki á kjörseðlinum og hefði ég verið það þá hefðum við unnið stórsigur.“
Færslurnar urðu svo fleiri. Hann sakaði fráfarandi ríkisstjóra Texas um að hafa snúið baki við stefnu Repúblikana, þ.e. að vera aðeins Repúblikani í orði en ekki á borði. Hefði hann ekki gert svo hefði hann unnið. Forsetinn lýsti því svo yfir að hann ætlaði sér að gerast stjórnmálaskýrandi: „bæði um það góða og slæma sem varð til þess að frambjóðendur unnu eða töpuðu.“ Síðan deildi hann mynd af derhúfu sem gefur til kynna að hann ætli sér að nýta neitunarvald embættis síns.
„Repúblikanaflokkurinn dó í nótt“
The Republican Party died tonight. There can be no greater testimony to this than the loss of Darlene Graham in my home state, South Carolina. You betrayed the American people and now you’ve paid the price. The establishment regime has fallen. It’s time to rebuild something new. Something truly America First.
What is happening...Democrats are winning EVERYTHING!!! They are flipping seats we didn’t even know were in play… …how is this even possible?!!!!! — Matt Van Swol (@mattvanswol) November 4, 2026
— Benjamin Michael (@RealBenMichael) November 4, 2026
It’s only 9:12 PM EST and Democrats have won: •Georgia Senate Race •Georgia Governors Race •North Carolina Senate Race •Gerrymandered Seats In Florida And more. Wow, wow, wow… — Harry Sisson (@harryjsisson) November 4, 2026
ANNIE ANDREWS! SOUTH CAROLINA! If Republican primary voters weren’t cultist sheep who voted for whomever Trump told them to this wouldn’t have happened to them. Keep following your moronic leader. — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 4, 2026
„Sturlað“
These early results are genuinely insane. If you'd told me even just a month ago that Republicans would be on the verge of losing Texas and SOUTH CAROLINA, I would've asked you if were having some sort of psychotic break. Wild. — Billy Binion (@billybinion) November 4, 2026
The Republican gerrymandering in North Carolina backfired so bad now Democrats is ahead in every single seat https://t.co/Zzabx3kdGj — Ray (Formerly Charestiste)🇨🇦🍁 (@RealAlbanianPat) November 4, 2026
SOITH CAROLINA WILL FLIP DEMOCRAT? If this happens, Trump seriously could be removed from office. — Ethan Levins ✝️ (@EthanLevins2) November 4, 2026
„Ef þeir tapa Texas..“
I know everybody already knows this, but if the GOP loses Texas, it will no longer be mathematically possible for a Republican to win the presidency. — Gregory Brew (@gbrew24) November 4, 2026
Hvað Texas varðar fóru samsæriskenningar fljótt á kreik. Sárir Repúblikanar töldu ljóst að innflytjendur og vinstrimenn sem hafa flutt til Texas frá Kaliforníu hafi stolið kosningunum. Aðrir töldu að Demókratar gætu ekki eignað sér sigurinn. Flokkurinn hafi notið góðs af atkvæðum þeirra sem eru ósáttir við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Áður en tölur fóru að berast voru hægrimenn þó jákvæðir. Vildu þeir meina að veðbankar, sem spáðu Demókrötum sigri, væru með falsaðar niðurstöður og að allt tal um bláa-sveiflu væri ekkert annað en bull. Hakkarahópurinn Anonymous benti á það í nótt að vissulega væri ekki um bláa öldu að ræða heldur bláa kjarnorkusprengju.
This isn't a blue wave, this is a blue nuke — Anonymous (@YourAnonNews) November 4, 2026
Á móti samsæriskenningum var nefnt að hér væri fyrst og fremst um að ræða viðbragð við óvinsælum aðgerðum ríkisstjórnarinnar, á borð við stríði í Írak.
Trump launched an unpopular and pointless war. Gas prices are too high. People can’t afford groceries. Trump abandoned the American First message. This is why Republicans are getting crushed. It’s very simple. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) November 4, 2026
Failed regime change in Tehran caused regime change in Washington — Saagar Enjeti (@esaagar) November 4, 2026
Here's that moment: https://t.co/ccwg0A1FDQ
— Brian Stelter (@brianstelter) November 4, 2026
Aðrir lýstu því yfir að VÓK-ið væri snúið aftur.
MAGA IS DEAD. THEYRE FUCKING DEAD. WOKE HAS NEVER BEEN MORE BACK. — Dean Withers (@itsdeaann) November 4, 2026
WE'RE GONNA PUT YOUR ASS IN JAIL EVERYONE GET MORE WOKE RIGHT NOW!!!!!!!!!!!!!!!!!! — hasanabi (@hasanthehun) November 4, 2026
WE'RE GONNA PUT YOUR ASS IN JAIL EVERYONE GET MORE WOKE RIGHT NOW!!!!!!!!!!!!!!!!!! — hasanabi (@hasanthehun) November 4, 2026
Svo voru þeir sem vildu meina að Repúblikanaflokkurinn geti sjálfum sér um kennt. Hann hafi ýtt frá sér kjósendum sem eru nær miðjunni með því að fara út í öfgar.
„Við vorum einu sinni flokkur rökhyggju, traustra útreikninga, heilbrigðrar skynsemi og talsmenn þess að komast áfram af eigin rammleik. Nú erum við söfnuður persónudýrkunar sem einkennist af jámönnum, hörmulegum frambjóðendum og ákvörðunarfælni. Við berum sjálf ábyrgð á niðurstöðu næturinnar; við, rétt eins og demókratar, höfum leyft okkur að verða þrælar jaðarhópanna sem öskra hæst um allar verstu hugmyndirnar og draga okkur í svaðið.“
I know I’ll get dragged over the coals here, but as a lifelong cRepublican, I can tell you that Fox News is wrong. We lost this vote because we lost our way. I sat on the sidelines, in willful protest of my own party, this election after years of being insulted as a RINO. Tonight I say I didn’t leave you; you left me, and this is the cost. Turns out you do need us centrists. We used to be the party of logic, good math, common sense, pulling ourselves up by our own bootstraps. Now we have become a cult of personalities, yes men, terrible candidates, and indecisiveness. We are to blame for tonight’s outcome; we, just as the Democrats, have allowed ourselves to become slaves to the fringe elements who scream the loudest about the absolute worst ideas, dragging us all down. Those elements being on the ticket drowned even the most viable we had. We better get used to losing until we cut that cancer out. Let’s get back to what actually works; we’re better than this.
— Jeremiah Fracson (@JFracson) November 4, 2026