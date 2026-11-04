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Pressan

Bandaríkjaher æfir sig í að taka fjöldagrafir

Pressan
Laugardaginn 7. nóvember 2026 15:30
Ein af fjöldagröfunum sem var tekin á æfingunni. Mynd:Army Times

Bandarískir hermenn hafa að undanförnu verið að æfa sig í að taka fjöldagrafir þar sem hægt er að grafa lík mörg hundruð hermanna í einu.

Þetta er í fyrsta sinn í marga áratugi sem þetta er æft en í æfingunni er gengið út frá að mörg hundruð hermenn hafi fallið á skömmum tíma á vígvellinum.

Skýrt var frá þessu í Army News. Þar segir að æfingin hafi farið fram í Fort Bragg í Norður-Karólínu.

Fjöldagrafir eru bráðabirgðalausn ef mörg hundruð hermann falla á skömmum tíma. Þegar stjórn hefur náðst á ástandinu á vígvellinum yrði byrjað að bera kennsl á líkin og flytja til Bandaríkjanna.

Talsmaður hersins sagði æfingunni hafi verið ætlað að veita tækifæri til að skoða hvernig föllnum hermönnum sé sýnd viðeigandi virðing í stríði og hvernig eigi að meðhöndla hina föllnu.

Hægt væri að grafa 2.400 hermenn á dag með þeirri tækni sem æfð var.

Prestar og aðrir, sem annast sálgæslu, tóku þátt í æfingunni.

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