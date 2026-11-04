Bandaríkjaher æfir sig í að taka fjöldagrafir

Bandarískir hermenn hafa að undanförnu verið að æfa sig í að taka fjöldagrafir þar sem hægt er að grafa lík mörg hundruð hermanna í einu.
Þetta er í fyrsta sinn í marga áratugi sem þetta er æft en í æfingunni er gengið út frá að mörg hundruð hermenn hafi fallið á skömmum tíma á vígvellinum.
Skýrt var frá þessu í Army News. Þar segir að æfingin hafi farið fram í Fort Bragg í Norður-Karólínu.
Fjöldagrafir eru bráðabirgðalausn ef mörg hundruð hermann falla á skömmum tíma. Þegar stjórn hefur náðst á ástandinu á vígvellinum yrði byrjað að bera kennsl á líkin og flytja til Bandaríkjanna.
Talsmaður hersins sagði æfingunni hafi verið ætlað að veita tækifæri til að skoða hvernig föllnum hermönnum sé sýnd viðeigandi virðing í stríði og hvernig eigi að meðhöndla hina föllnu.
Hægt væri að grafa 2.400 hermenn á dag með þeirri tækni sem æfð var.
Prestar og aðrir, sem annast sálgæslu, tóku þátt í æfingunni.