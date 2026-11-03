Þingkosningarnar í Bandaríkjunum - Fyrstu kjörstöðum hefur verið lokað og tölurnar farnar að berast

Kjörstöðum hefur nú verið lokað í Indiana og Kentucky í Bandaríkjunum. Síðan verður fleiri stöðum lokað á miðnætti og svo lokar þeim koll af kolli allt þar til síðustu kjörstaðir loka í Alaska klukkan 06 í fyrramálið.
Hér á Íslandi erum við farin að venjast því að fyrstu tölur gefi nokkuð góðar vísbendingar um vilja kjósenda en því er ekki farið svo í Bandaríkjunum. Þar eru utankjörfundaratkvæði gjarnan með fyrstu tölum, enda eru 50 ríki Bandaríkjanna fjölbreytt með mismunandi samsetningu kjósenda. Loks er reiknað með að fyrstu tölur frá hverju ríki fyrir sig verði litaðar af utankjörfundaratkvæðum, en demókratar eru líklegri til að kjósa utan kjörfundar.
Veðmálafyrirtæki hafa spáð því að demókratar nái meirihluta í fulltrúadeildinni en óvíst er hvernig fer með öldungadeildina. Kalshi og Polymarket hafa veðjað á demókrata en fyrirtækin reyndust sannspá árið 2024 þegar þau spáðu Donald Trump sigri í forsetakosningunum. En veðmál eru bara spá og því getur allt gerst.
Tugir milljóna hafa kosið í kosningunum og er því reiknað með að talningu verði ekki lokið fyrr en að nokkrum dögum liðnum.
Kjörstaðir loka
Kjörstöðum hefur nú verið lokað í Indiana, Kentucky, Georgíu, Suður-Karólínu og Virginíu ásamt hluta kjörstaða í Flórída. Hér verður ekki farið nákvæmlega í hverja sýslu í hverju ríki fyrir sig, enda væri það hvorki skemmtilegt fyrir lesanda né blaðamann. Þess í stað verður fjallað um það sem helst heyrir til tíðinda. Sem stendur er það helst þetta:
- Hamilton í Indiana hefur talið um helming atkvæða og þar hefur frambjóðandi demókrata til fulltrúadeildarinnar hlotið 63,6 prósent atkvæða, en þar fóru 52,1% atkvæða til Donald Trump í forsetakosningunum 2024. Sérfræðingar CNN benda þó á að það sé óskynsamlegt að lesa of mikið í fyrstu tölurnar þar sem því var spáð árið 2024 að forsetaframbjóðandinn Kamala Harris myndi sigra Hamilton.
- Fyrstu tölurnar frá Flórída eru komnar. Í Osceola er frambjóðandi demókrata til ríkisstjóra með 61,3% atkvæða, en Trump sigraði sýsluna með 50,2% árið 2024. Fyrstu tölur frá öðrum sýslum eru meira í anda forsetakosninganna nema hvað að fylgi repúblikana er nokkuð minna og demókrata, að sama bragði meira. Nóttin er þó ung og eins og áður segir þá eru fyrstu tölur litaðar af utankjörfundaratkvæðum.
Mest er spennan eftir niðurstöðum frá Georgíu, Michigan, Texas, Alaska, Iowa, New Hampshire, Maine, Norður-Karólínu, Ohio og Kansas, en þetta eru talin vera ríkin sem munu skera út um það hvort repúblikanar haldi öldungadeildinni.
Hér fyrir neðan má fylgjast með umfjöllun bandarískra miðla um talninguna í beinni útsendingu: