Glímdi við hausverk í marga mánuði - Orsökin var óvenjuleg

Pípulagningamaðurinn Maxim Sleptsov, 42 ára, hafði þjáðst af bólguköstum, tvísýni og lamandi höfuðverk í fjóra mánuði, sem varð til þess að hann leitaði til læknis.
Sleptsov til mikillar undrunar fjarlægðu læknar spírað fræ úr auga hans á aðeins nokkrum mínútum. En hvernig í ósköpunum gerðist þetta?
Sleptsov hafði ferðast til hins afskekkta Abyysky-héraðs í Rússlandi. Hann ætlaði að heimsækja vin, veiða og tína ber. „Ég fékk grein í augað, hún slóst í andlitið á mér,“ sagði hann.
Hann sagði við dagblaðið Komsomolskaya Pravda að hann hefði fjarlægt „brot af berki“ eftir að hafa skolað augað, en án þess að hann vissi af því var fræ eftir í auganu.
Sleptsov fóri að þjást af stöðugu mígreni, svo miklu að hann vandist því næstum því.
Augnlæknir uppgötvaði að spíraða fræið var að þróa með sér örsmáa rót sem hafði „komist í gegnum augnslímhúðina“. Hún mældist 3 mm.
Skurðlæknarnir voru orðlausir, eins og augnlæknirinn Elizaveta Karpova, sem fjarlægði fræið með sprautunál undir staðdeyfingu: „Ég hafði aldrei lent í svona tilfelli áður á minni stofu.“
Sem betur fer hefur fræið ekki valdið varanlegum skaða og engin frekari hætta er á sjón Sleptsov, sem er 42 ára.
„Ég er svo létt að ekkert annað skipti máli,“ sagði Maxim, sem nú er laus við höfuðverkinn.
Maxim hefur breytt lífi sínu eftir þessa reynslu og snúið sér að trúarbrögðum. „Guð lét mig skilja að ég ætti ekki að benda á syndir annarra,“ sagði hann.
Vísar hann til Matteus 7:3-5, þar sem segir: „Hví sérðu flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í þínu eigin auga? Eða hvernig geturðu sagt við bróður þinn: ,Láttu mig taka flísina úr auga þér,‘ þar sem bjálkinn er í þínu eigin auga?“
Sleptsov ætlar nú að „vinna í sjálfum sér og bæta líf sitt.“