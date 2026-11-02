„Flúraðasti kennari heims“ gagnrýnir kvartanir um að hann valdi börnum martröðum

Sylvain Hélaine, kennari frá París, er þakinn húðflúrum á andliti og líkama, sem og á tannholdi og augnhvítu.
Óvenjulegt útlit hans hefur vakið athygli, þar á meðal kvartanir frá fólki sem finnst útlit hans ógnvekjandi.
Í þættinum This Morning útskýrði Hélaine að viðbrögð nemenda hans væru almennt mjög ólík því sem fullorðnir gætu búist við og fullyrti að 99% barnanna sem hann kennir hafi engan áhuga á húðflúrum hans.
Kennarinn, sem hefur starfað á sama svæði í Frakklandi í 18 ár, telur að fólk ætti að horfa lengra en fyrstu kynni frekar en að láta útlit einhvers móta skoðun sína á þeim
„Það er ekki í lagi að halda í fyrstu kynni sín,“ sagði hann og útskýrði lærdóminn sem hann vonast til að fólk dragi með sér af því að hitta hann.
Hvers vegna segir Sylvain Hélaine að húðflúrin hans hjálpi honum sem kennari?
Útlit Hélaine er afrakstur húðflúrsferðalags sem hófst þegar hann var 27 ára gamall og bjó í Bretlandi. Hann sagði að hann hefði flutt að heiman frá móður sinni og verið að uppgötva nýja borg og land þegar hann fékk fyrst áhuga á líkamslist.
Tvö atvik í Brixton í suðurhluta London kveiktu áhuga hans. Hann minntist þess að hafa séð einn mann með húðflúr á öllum handleggnum, svokallaða ermi, og annan sem var þakinn flúri á hálsinum.
„Þetta var augnopnandi fyrir mig,“ sagði hann.
Hélaine byrjaði á því að húðflúra báða handleggi á fyrsta ári sínu og viðurkenndi að hann hefði jafnvel misst meðvitund eftir um tvær mínútur vegna þess að hann hafði ekki búist við sársaukanum. Í fyrstu vildi hann að húðflúrin hans myndu enda þar sem fötin myndu hylja þau. En að lokum ákvað hann að láta þau ná yfir hálsinn, andlitið og hendurnar.
„Ég hef alltaf verið ástríðufullur,“ útskýrði hann og lýsti því hvernig hann hefur tilhneigingu til að helga sig að fullu því sem hann hefur gaman af.
Áður en Hélaine fékk svona mikið af húðflúrum starfaði hann sem bardagaíþróttakennari og æfði sig daglega. Hann lauk einnig mótorhjólaökuskírteini á um mánuði og lýsir sjálfum sér sem manni sem leggur sig hundrað prósent í áhugamál sín.
Útlit hans hefur ekki breytt því hvernig hann nálgast kennslustofuna. Hann útskýrði að hann ræði ekki venjulega húðflúr sín við nemendur sína og býst við að kennsla haldi áfram eins og venjulega.
„Þegar við erum í kennslustofunni, þá vinnum við bara,“ sagði hann.
Kennarinn bætti við að börn sem hefðu spurningar gætu spurt hann í frímínútum frekar en að trufla kennsluna.
Hvernig bregðast börn og foreldrar við húðflúrum Sylvain Hélaine?
Þrátt fyrir þá athygli sem útlit hans vekur sagði Hélaine að börn sættu sig almennt við hann fljótt. Hann útskýrði að hann hefði kennt á sama svæði í 18 ár, sem þýðir að hann hefur kennt mörgum börnum úr sömu fjölskyldum. Hann telur einnig að viðbrögðin við húðflúrunum hans hafi meira að gera með menningarlegan bakgrunn fólks en aldur.
„Ég get hrætt sjö ára gamlan eða 37 ára eða 77 ára gamlan,“ sagði hann og bætti við að slík viðbrögð gerist kannski einu sinni eða tvisvar á ári.
Hélaine deildi einnig eftirminnilegri leið til að lýsa því hversu langan tíma það getur tekið mismunandi kynslóðir að venjast útliti hans.
„Það tekur alltaf tvær mínútur fyrir börn að samþykkja mig, tvær klukkustundir fyrir foreldrana og tvo daga fyrir afa og ömmur,“ sagði hann.
Hann viðurkenndi að útlit hans þýddi að hann þyrfti að gæta sérstaklega að því hvernig hegðun hans er skynjuð.
„Ef ég geri eitthvað gott, þá mun fólk segja: „Hann er augljóslega bestur,“ útskýrði hann. „En ef ég geri eitthvað svolítið slæmt, þá mun það halda að ég sé hræðilegur vegna útlits míns.“
Fyrir Hélaine er þetta einmitt ástæðan fyrir því að það er mikilvægt að dæma ekki einhvern eingöngu út frá útliti hans.
Hvaða aðrar líkamsbreytingar hefur Sylvain Hélaine gengist undir?
Hélaine staðfesti að hvítan í augum hans hafi verið húðflúruð, eins og svæðin undir nöglunum og tungunni. Hann sagði einnig að hann hefði látið fjarlægja geirvörtur sínar, nafla og 22 fæðingarbletti til að búa til sléttara yfirborð fyrir húðflúr.
Þrátt fyrir að vera áhugasamur um líkamslist hélt hann því fram að hann nyti ekki sársaukans sem fylgir því. „Ég hata sársaukann. Ég hata að fá mér húðflúr,“ sagði hann.
Í staðinn nýtur hann þess að sjá útlit sitt þróast og er stoltur þegar hverri lotu er lokið.
Hann útskýrði einnig að það geti verið langt, dýrt og sársaukafullt ferli að fjarlægja húðflúr með leysimeðferð og sagði að hann hefði verið að bæta við nýjum mynstrum ofan á núverandi húðflúr.
Að lokum er boðskapur Hélaine sá að fólki ætti að gefast tækifæri til að sýna hver það er áður en aðrir gera ráð fyrir því.