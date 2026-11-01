Það tók Trump enga stund að klæða sig í hrekkjavökubúninginn

Donald Trump Bandaríkjaforseti var ekkert að flækja málin í gær þegar hann hélt hrekkjavökusamkvæmi með frumskógarþema á heimili sínu í Flórída, Mar-a-Lago.
Þegar forsetinn bauð gesti sína velkomna opnaði hann jakkann sinn, benti á sjálfan sig og sagði:
„Ég kom sem Donald Trump. Ég hafði ekki tíma til að gera mig tilbúinn.“
Hann sagði svo við fréttamann: „Fólk eyðir miklum tíma og peningum; ríkt fólk, það eyðir níu klukkustundum í að gera sig til. Ég hafði 10 mínútur, svo ég kom sem Donald Trump í kvöld“