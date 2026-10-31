Eitt alræmdasta morð hrekkjavökunnar – Óhugnanlegt leyndarmál kom í ljós

Hrekkjavökukvöldið 1974 lést átta ára drengur í Texas í Bandaríkjunum eftir að hafa borðað sælgæti sem reyndist innihalda banvænt eitur. Í fyrstu beindist grunur að ókunnugum einstaklingi sem talinn var hafa dreift eitruðu sælgæti til barna í hverfinu. Þegar lögreglan fór að rannsaka málið kom hins vegar í ljós óhugnanlegur sannleikur sem átti eftir að gera morðið að einu því alræmdasta í sögu hrekkjavökunnar.
Maðurinn sem bar ábyrgð á dauða drengsins var enginn annar en faðir hans, Ronald Clark O'Bryan. Hann hafði skipulagt morðið í von um að fá líftryggingu sonar síns greidda og losna þannig úr alvarlegum fjárhagsvandræðum.
Málið vakti gríðarlega athygli í Bandaríkjunum og varð O'Bryan síðar þekktur undir viðurnefninu The Candy Man, eða sælgætismaðurinn.
Bandaríska dagblaðið Washington Post hefur meðal annars fjallað ítarlega um málið og áhrif þess á hrekkjavökuhefðir Bandaríkjamanna. Þá hafa Houston Chronicle og People rifjað upp atburðina og rætt við einstaklinga sem komu að rannsókninni.
Saklaus skemmtun breyttist í martröð
Þetta örlagaríka kvöld, 31. október 1974, hafði O'Bryan farið með börnin sín, Timothy og Elizabeth, í heimsókn til vinafjölskyldu í Pasadena, skammt frá Houston í Texas.
Eftir kvöldverð fóru O'Bryan og vinur hans með börnin út að safna sælgæti. Þau gengu á milli húsa í hverfinu og nutu hrekkjavökunnar eins og ótal önnur bandarísk börn.
Þegar hópurinn kom að húsi þar sem ljósin voru slökkt gekk O'Bryan að útidyrunum ásamt börnunum. Enginn svaraði og héldu börnin því áfram að næsta húsi. O'Bryan varð hins vegar eftir í um hálfa mínútu.
Skömmu síðar kom hann hlaupandi á eftir börnunum með sælgætisrör af gerðinni Giant Pixy Stix. Um var að ræða löng plaströr fyllt með sætu dufti sem börn gátu hellt beint upp í sig.
Hann hélt því fram að íbúi hússins hefði gefið honum sælgætið og sagði börnunum að þarna byggi greinilega efnað fólk sem gæfi dýrt sælgæti.
Alls afhenti O'Bryan fimm börnum slík sælgætisrör.
Fengu leyfi til að fá sér eitt nammi
Þegar fjölskyldan kom heim um kvöldið fengu börnin leyfi til að borða eitt sælgæti áður en þau færu að sofa.O'Bryan hvatti son sinn til að velja Pixy Stix-rörið sem Timothy gerði.
Drengurinn átti í erfiðleikum með að ná duftinu úr rörinu og tók faðir hans það þá og rúllaði því á milli handanna til að losa um innihaldið.
Timothy reyndi aftur en kvartaði fljótlega undan því að sælgætið bragðaðist illa. O'Bryan rétti honum þá glas af Kool-Aid til að skola beiska bragðið niður.
Skömmu síðar fór Timothy að líða illa. Hann hljóp inn á baðherbergi og byrjaði að kasta upp. Ástand hans versnaði hratt og hann fékk krampa.
Sjúkrabíll var kallaður til en ekki tókst að bjarga lífi drengsins. Samkvæmt dómsgögnum lést hann innan við klukkustund eftir komuna á sjúkrahúsið.
Timothy var aðeins átta ára gamall.
Fleiri börn höfðu fengið eitrað sælgæti
Við rannsókn á dauða Timothy kom fljótlega í ljós að hann hafði látist af völdum blásýrueitrunar. Um er að ræða afar öflugt eitur sem getur valdið dauða á örskömmum tíma.
Lögreglan hóf þegar rannsókn og beindist grunurinn fyrst að því að einhver óprúttinn aðili hefði dreift eitruðu sælgæti til barna í hverfinu.
Óttinn jókst enn frekar þegar í ljós kom að alls höfðu fimm börn fengið sambærileg sælgætisrör. Þar á meðal var Elizabeth, yngri systir Timothy.
Sem betur fer hafði ekkert hinna barnanna borðað sælgætið.
Í einu tilvikinu hafði drengur meira að segja reynt að opna rörið en ekki tekist það vegna þess hversu kyrfilega lokað það var.
Rannsókn leiddi í ljós að sælgætisrörin höfðu verið opnuð, blásýru komið fyrir í þeim og þeim síðan lokað aftur með heftum.
Í fjórum rörum sem ekki hafði verið borðað úr fannst banvænt magn eitursins.
Faðirinn undir grun
O'Bryan hafði sagt lögreglu að börnin hefðu fengið sælgætið frá ókunnugum einstaklingi í hverfinu.
Hann hélt því fram að maður í húsi þar sem ljósin voru slökkt hefði afhent honum sælgætisrörin. Rannsóknarlögreglumenn fundu hins vegar ekkert sem studdi þá frásögn.
Smám saman fór grunurinn að beinast að föðurnum sjálfum.
O'Bryan hafði fram að þessu verið virkur í kirkjustarfi og gegnt stöðu djákna í baptistakirkju. Hann hafði einnig sungið í kirkjukór og virtist því á yfirborðinu vera venjulegur fjölskyldufaðir sem tók virkan þátt í samfélaginu. Á bak við þá ímynd leyndust hins vegar verulegir fjárhagserfiðleikar.
Samkvæmt umfjöllun People námu skuldir O'Bryans meira en 100 þúsund Bandaríkjadölum. Hann hafði jafnframt átt í erfiðleikum með að halda vinnu og fjölskyldan hafði þurft að selja heimili sitt til að standa skil á skuldum.
Það sem vakti þó mesta athygli lögreglu var að skömmu fyrir dauða Timothy hafði O'Bryan hækkað líftryggingar barna sinna.
Samkvæmt dómsgögnum námu líftryggingar á hvoru barni um 30 þúsund Bandaríkjadölum um miðjan október 1974. Tryggingavernd foreldranna sjálfra var hins vegar mun lægri.
Rannsóknarlögreglumenn komust jafnframt að því að O'Bryan hafði mánuðum saman sýnt blásýru sérstakan áhuga.
Í dómsgögnum kemur fram að hann hafi reynt að útvega sér eitrið á vinnustað sínum í ágúst 1974. Í september ræddi hann við kunningja sem starfaði hjá efnafyrirtæki um mismunandi tegundir blásýru og hvar hægt væri að nálgast hana.
Skömmu fyrir hrekkjavökuna hafði hann einnig heimsótt fyrirtæki sem seldi efnavörur í Houston og spurst fyrir um möguleikann á að kaupa lítið magn af blásýru.
Saksóknarar töldu að O'Bryan hefði skipulagt morðið á syni sínum til að komast yfir tryggingaféð.
Með því að afhenda fleiri börnum eitrað sælgæti hefði hann jafnframt reynt að láta líta út fyrir að ókunnugur einstaklingur hefði dreift eitrinu í hverfinu.
Dæmdur til dauða fyrir morðið á syni sínum
Ronald Clark O'Bryan var handtekinn nokkrum dögum eftir dauða Timothy og ákærður fyrir morðið.
Við réttarhöldin árið 1975 hélt hann fram sakleysi sínu og neitaði því alfarið að hafa komið eitrinu fyrir í sælgætinu. Kviðdómendur voru þó ekki sannfærðir.
Þann 3. júní 1975 var O'Bryan fundinn sekur um morðið og í kjölfarið dæmdur til dauða.
Hann sat á dauðadeild í tæpan áratug á meðan lögmenn hans reyndu ítrekað að fá dómnum hnekkt eða aftökunni frestað.
Þann 31. mars 1984 var hann loks tekinn af lífi með banvænni sprautu í Huntsville-fangelsinu í Texas. Hann var 39 ára gamall og hélt fram sakleysi sínu allt til dauðadags.
Fyrrverandi eiginkona hans, Daynene, hafði hins vegar borið vitni gegn honum við réttarhöldin og taldi hann sekan.
Hentu sælgæti í mótmælendur
Um 300 manns söfnuðust saman fyrir utan Huntsville-fangelsið þegar aftakan fór fram. Sumir þeirra fögnuðu aftökunni, hrópuðu „Trick or treat!“ og köstuðu sælgæti að fólki sem hafði komið saman til að mótmæla fyrirhugaðri aftöku.
Atvikið var meðal annars rifjað upp í umfjöllun People árið 2024.
Mike Hinton, einn saksóknaranna í málinu, sagði áratugum síðar að það hefði verið ótrúlegt hversu mikla fjölmiðlaathygli réttarhöldin fengu. Hann benti á að enn væri rætt um málið og taldi það hafa breytt hrekkjavökunni.
Í umfjöllun Washington Post árið 1999 var einnig fjallað um þau djúpstæðu áhrif sem morðið hafði á samfélagið og ótta foreldra við að börn þeirra gætu fengið eitrað sælgæti á hrekkjavöku.
Kaldhæðnin var þó sú að óttinn beindist fyrst og fremst að ókunnugum einstaklingum sem gætu viljað vinna börnum mein.
Í þessu tilviki var það hins vegar faðirinn sjálfur sem hafði komið eitrinu fyrir.