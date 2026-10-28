Syrgjandi móðir fannst látin á átakanlegum stað – hafði helgað líf sitt því að hjálpa öðrum í gegnum sorgina

Sorgin er erfið og sorgina þekkti hin 52 ára gamla Charmaine George vel. Hún gekk í gegnum sína verstu martröð fyrir sex árum þegar sonur hennar, Ewan, lést langt fyrir aldur fram, aðeins 18 ára gamall.
Ewan fannst látinn á Portreath ströndinni í Cornwall á Englandi, en talið er að hann hafi fallið fyrir björg. Eftir þetta mikla áfall ákvað Charmaine að helga líf sitt því að hjálpa öðrum fjölskyldum í gegnum sorgina. Hún ákvað að opna kaffihús fyrir syrgjendur og vann með samtökum sem kallast Good Grief Trust að því að skipuleggja kaffihittinga fyrir syrgjandi fólk í Cornwall og víðar. Árið 2021 fékk hún Caroline Flack-verðlaunin sem eru veitt til verkefna sem vinna í þágu geðhjálpar.
Charmaine hjálpar nú ekki fleirum. Hún fannst látin þann 5. október á Portreath-ströndinni, á sama stað og sonur hennar, á dögunum. Talið er að hún hafi fallið fyrir björg, en óvíst er hvort það var viljaverk eða ekki.
Málið þykir einstaklega sorglegt í ljósi þess að Charmaine lést á sama stað og sonur hennar lét lífið sex árum áður, eftir að hafa árum saman hjálpað öðrum að vinna úr sorginni. Hún lætur eftir sig uppkomna dóttur.
Good Grief-samtökin hafa sent yfirlýsingu vegna málsins þar sem þau harma sviplegt fráfall góðrar konu. Hún hafi hjálpað samtökunum að auka aðgengi að þjónustu sinni en fyrst og fremst hafi hún hjálpað fjölmörgum að vinna úr sorginni eftir ástvinamissi.
„Við sendum dóttur hennar Libby, fjölskyldu og vinum, alla okkar ást og samúð á þessum erfiðu tímum.“