Stunginn 18 sinnum af móður sinni þegar hann var 9 ára – „Ég hélt ég myndi deyja“

David Martin var aðeins níu ára gamall þegar móðir hans stakk hann 18 sinnum með hnífi. Hann var hætt kominn og missti meðal annars annað nýrað. Móðirin hafði áður sagt að hún vildi frekar sjá son sinn látinn en að barnaverndaryfirvöld tækju hann af henni.
David Martin, sem er í dag 25 ára, ólst upp við ótta og óöryggi á heimili sínu í suðvesturhluta Englands. Hann segir barnaverndaryfirvöld hafa vitað af fjölmörgum viðvörunarmerkjum um ástand móður hans en engu að síður ákveðið að leyfa honum að búa áfram hjá henni.
David rifjar upp skelfilega lífsreynslu sína í þættinum Key Witness: The Moment, í þættinum segist hann í dag hafa fyrirgefið móður sinni.
„Hún byrjaði að stinga mig aftur og aftur og sagði í sífellu: Þú átt eftir að deyja. Ég óttaðist um líf mitt og komst hvergi undan. Þetta var hrottalegt,“ segir David.
„Hún sagði mér að hún hefði frekar viljað drepa mig en láta barnaverndaryfirvöld taka mig frá sér. Einhvern veginn tókst mér að lifa þetta af og ég skil enn ekki hvernig.
Óttaðist móður sína
David lýsir uppvexti sínum sem stormasömum. Móðir hans glímdi við geðræn vandamál og var þar að auki í mikilli fíkniefnaneyslu. Samkvæmt dómsskjölum var hún greind með óstöðuga persónuleikaröskun og fíknivanda.
„Ég var hræddur stóran hluta tímans og það hafði mikil áhrif á andlega heilsu mína,“ segir hann. Man hann vel eftir neyslu móður sinnar.
Árið 2006 hafði faðir hans samband við félagsþjónustu og óskaði eftir aðstoð vegna ástandsins á móðurinni. Í kjölfarið var rætt við hana um að koma David fyrir á fósturheimili, það var ekki til að bæta ástandið.
Árið 2008 flutti mamma hans tímabundið af heimilinu til að freista þess að koma meiri stöðugleika á líf sitt. David segir ástandið hafa batnað á meðan hún var í burtu en versnað aftur þegar hún sneri heim ári síðar.
Í október 2010 var David komið tímabundið fyrir hjá fósturfjölskyldu en aðeins nokkrum dögum síðar var hann sendur aftur heim.
„Ég var tekinn af heimilinu og síðan sendur aftur þangað. Þetta var mjög ruglingslegt. Ég vildi bara vera öruggur en því miður fékk ég ekki að upplifa það. Hefðu þau haldið mér í fóstri í aðeins nokkrar vikur í viðbót hefði verið hægt að koma alfarið í veg fyrir hnífaárásina.“
„Það var eins og ég sæi illskuna í henni“
Þann 4. nóvember 2010 átti að fara fram dómsmeðferð þar sem skera átti úr um hvort David yrði tekinn af foreldrum sínum. Faðir hans mætti fyrir dóm en móðirin neitaði að mæta og hélt David heima úr skólanum. David segir að hann hafi fundið að eitthvað var öðruvísi í fari móður sinnar um morguninn.
„Ég leit yfir til mömmu þar sem hún sat í stól og starði á mig með ótrúlega ákafa í augnaráðinu. Ég sá hlið á henni sem ég hafði aldrei séð áður. Það var eins og ég sæi illskuna í henni. Það er besta leiðin til að lýsa þessu.“
Móðirin hringdi í skólann og tilkynnti að David væri veikur. Skömmu síðar gekk hún að honum með hníf og stakk hann 18 sinnum í kvið, fætur, handleggi og bak.
„Þetta var svo óraunverulegt að heilinn á mér gat ekki meðtekið það,“ segir David.
Hann missti mikið blóð og var sannfærður um að hann myndi deyja.
„Á þessum tímapunkti fann ég ekki einu sinni fyrir sársauka vegna þess hversu mikið blóð ég hafði misst. Ég fann fyrir einhvers konar sátt og í örskamma stund var allt rólegt. Ég hélt að ég myndi deyja.“
Bjargað fyrir tilviljun
Eftir að hafa stungið son sinn ítrekað hætti hún skyndilega árásinni og settist í sófann.
Á sama tíma hafði skólastjóri Davids áhyggjur af fjarveru hans og hringdi í móðurina. Hann fann á sér að ekki væri allt með felldu og kallaði eftir sjúkrabíl.
Um klukkustund eftir árásina kom sjúkraflutningamaður á vettvang. Hann hafði fengið þær upplýsingar að um væri að ræða fullorðna manneskju sem hefði tekið of stóran skammt af lyfjum eða fíkniefnum.
Þegar sjúkraflutningamaðurinn kom inn í húsið kom hann auga á David liggjandi á gólfinu undir teppi. „Ég dró teppið af mér og sagði: ‚Takk fyrir að koma og hjálpa mér.‘“
Sjúkraflutningamaðurinn sá þá alvarlega áverka drengsins og hnífinn sem lá á borðinu. Hann áttaði sig samstundis á því hvað hafði gerst.
David var fluttur í skyndi á sjúkrahús. Vegna mikilla blæðinga og skerts blóðflæðis missti hann vinstra nýrað. Hann hlaut einnig alvarlega áverka á maga, lifur og útlimum.
Eftir 42 daga sjúkrahúsdvöl fékk hann að útskrifast og var komið fyrir hjá fósturfjölskyldu. Þar bjó hann þar til hann varð 16 ára.
Fyrirgaf henni
Móðir Davids játaði fyrir dómi að hafa reynt að myrða son sinn. Eftir að geðrannsókn hafði farið fram var ákveðið að vista hana á réttargeðdeild í óákveðinn tíma í stað þess að senda hana í fangelsi.
Þegar David varð 18 ára komst hann aftur í samband við móður sína. Hann segir hana þá hafa útskýrt fyrir sér að hún hefði reynt að drepa hann vegna þess að hún vildi frekar sjá hann látinn en að yfirvöld tækju hann frá henni.
David ákvað að slíta öllu sambandi við hana í kjölfarið.
Þrátt fyrir það segist hann hafa fyrirgefið henni árásina, ekki vegna þess að hann telji gjörðir hennar réttlætanlegar heldur vegna þess að hann vilji geta haldið áfram með líf sitt.
„Ég finn ekkert til í garð mömmu minnar í dag. Ég hata hana ekki og ég hef fyrirgefið henni fyrir það sem hún gerði. Ef ég geri það ekki mun ég aldrei geta haldið áfram með líf mitt.“