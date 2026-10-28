Óleyst morðmál frá 1974 tengt látna raðmorðingjanum Ted Bundy

Yfirvöld í Utah hafa opinberlega tengt hinn alræmda raðmorðingja Ted Bundy við annað óleyst morðmál frá árinu 1974, eftir að nútíma DNA-greiningar staðfestu tengslin hálfri öld eftir dauða stúlkunnar.
Á blaðamannafundi síðdegis á þriðjudag greindu fulltrúar sýslumannsembættis Summit-sýslu (Summit County Sheriff’s Office) frá því að DNA-sannanir og aðrar vísbendingar tengdu Bundy ótvírætt við hrottalegt morð á hinni 17 ára gömlu Melissu Ann Smith árið 1974.
Nokkrir mánuðir eru frá því að lögregluyfirvöld í Utah náðu sambærilegum árangri í rannsóknarvinnu; þá var DNA-tækni notuð til að tengja Bundy við morðið á annarri 17 ára stúlku, Lauru Aime, árið 1974.
Í apríl staðfesti rannsóknarstofa Utah-ríkis (Utah State Crime Lab) að lífsýni, sem fundust á líki Aime, pössuðu við erfðaefni Bundy.
Í kjölfarið beindi sama rannsóknarteymi sjónum sínum að varðveittum sönnunargögnum frá vettvangi morðsins á Smith. Í miðjum júlí hófust ítarlegar rannsóknir sem leiddu í ljós samsvarandi niðurstöðu.
„Þótt Ted Bundy sé ekki lengur á lífi til að svara til saka, hafa framfarir í réttarvísindum og óslitin vinna lögregluyfirvalda hjálpað til við að varpa ljósi á mál sem hefur verið óleyst í meira en 50 ár,“ sagði Margaret Olson, saksóknari í Summit-sýslu, við blaðamenn. „Það sem mestu máli skiptir er að við minnumst Melissu Ann Smith, og þeirrar alvarlegu þýðingar sem felst í því að rannsókninni sé loksins lokið.“
Olson tók fram að erfðafræðilega byltingin hefði verið metin í samhengi við sterk gögn um glæpamynstur Bundy, hvata hans, aðferðir og tímaramma sem gerði honum kleift að fremja glæpinn á svæðinu seint á árinu 1974.
Tilkynningin barst nákvæmlega 52 árum eftir að lík Smith fannst í skóglendi við norðvesturmörk Summit-sýslu, um það bil 100 mílum norður af Provo.
Kacey Bates, sýslulögreglustjóri í Summit-sýslu, útskýrði að þótt rannsóknarlögreglumenn hefðu lengi talið Bundy bera ábyrgð á morðinu hefði opinber staðfesting látið á sér standa í áratugi.
„Þótt miklar getgátur væru uppi um grunaðan aðila á sínum tíma var enginn formlega bendlaður við málið og því var aldrei lokað opinberlega,“ sagði Bates.
Rannsakendur á svæðinu meta nú hvort tengja megi Bundy við þrjú önnur óleyst mál frá miðjum áttunda áratugnum; mál 16 ára gamallar stúlku, Nancy Wilcox, 15 ára gamallar stúlku, Susan Curtis, og Deborah Smith, en lík hennar fannst nálægt alþjóðaflugvellinum í Salt Lake City árið 1976.
Áður en hann var tekinn af lífi í rafstól í Flórída í janúar 1989 játaði Bundy að hafa myrt að minnsta kosti 30 konur í ríkjunum Washington, Utah, Colorado og Flórída á árunum 1974 til 1978.
Rannsóknarlögreglumenn hafa haldið því fram að fórnarlömb hans séu í raun mun fleiri, en nútíma erfðaefnisgreiningar (DNA-greiningar) hafa nú gert þeim kleift að ljúka málum sem hafa setið óleyst hjá rannsakendum í hálfa öld.