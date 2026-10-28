Neitaði að láta svindla á sér – Þá mættu þungvopnaðir lögreglumenn heim til hennar

Kanadísk kona varð fyrir ótrúlegri hefndaraðgerð eftir að hún neitaði að falla fyrir óprúttnum símasvikum. Um tuttugu mínútum eftir að hún hafði skellt á svikahrappinn mættu þungvopnaðir lögreglumenn heim til hennar vegna falskrar tilkynningar um gíslatöku og skotárás.
Konan, Lynn Clark Colpitts, býr í nágrenni bæjarins Truro í Nova Scotia í Kanada. Hún lýsir ógnvekjandi atburðarás í samtali við kanadíska ríkisútvarpið CBC.
Málið hófst þegar kona sem þóttist starfa hjá svikavarnadeild CIBC-bankans hringdi í Lynn og tilkynnti henni að einhver hefði sótt um kreditkort í hennar nafni. Til að koma í veg fyrir svikin þyrfti hún að hlaða niður sérstöku smáforriti.
Lynn grunaði að ekki væri allt með felldu og leitaði ráða hjá upplýsingatæknisérfræðingi á vinnustað sínum. Hann ráðlagði henni að gera ekkert fyrr en hún hefði rætt við bankann sinn.
Þegar hún tilkynnti konunni að hún hygðist fylgja þeim ráðleggingum brást sú síðarnefnda ókvæða við.
„Hún kallaði mig helvítis tík, tvisvar sinnum, og skellti svo á,“ segir hún.
Sagðist vera með óvæntan glaðning
Um tuttugu mínútum síðar hringdi svikakonan aftur.
„Hún sagði: „Ég er með óvæntan glaðning handa þér. Farðu að útidyrunum. Þar bíður þín óvæntur glaðningur.“
Þegar Lynn gekk út á veröndina blasti við henni ótrúleg sjón. Þungvopnaðir lögreglumenn frá tveimur lögregluembættum voru komnir að heimili hennar og skipuðu henni að fara niður að enda innkeyrslunnar.
Nokkrir lögreglumenn fóru inn í húsið á meðan hún reyndi að útskýra að engin hætta væri á ferðum.
Í ljós kom að lögreglu hafði borist tilkynning um að gíslataka og skotárás ættu sér stað á heimilisfangi hennar. Tilkynningin var tilhæfulaus og virðist hafa verið liður í hefndaraðgerð svikahrappsins.
Á meðan lögreglumennirnir leituðu í húsinu hélt svikakonan áfram að hringja og hóta Lynn, sem leyfði lögreglunni að hlusta á símtölin.
„Hún hótaði mér allan tímann og sagði að þessu væru ekki lokið, þetta myndi halda áfram.“
Líflátshótanir og frekari ofsóknir
Þar með var martröðinni ekki lokið. Símtölin héldu áfram næstu tvo daga og Lynn fékk einnig tölvupósta með líflátshótunum.
Þá hafði einhver brotist inn á vefsíðu fasteignasölunnar þar sem hún starfar, fjarlægt ljósmynd af henni og sett í staðinn mynd af því sem hún lýsir sem vansköpuðu dýri.
Marc Rose, yfirmaður kanadísku alríkislögreglunnar í Colchester-héraði, segir að allt bendi til þess að um hefndaraðgerð hafi verið að ræða vegna þess að konan neitaði að fylgja fyrirmælum svikahrappsins.
Árásin er dæmi um svokallað swatting, þar sem glæpamenn senda lögreglu falska tilkynningu um alvarlegan glæp í þeim tilgangi að fá vopnaða lögreglumenn á tiltekinn stað.
Netöryggissérfræðingurinn David Shipley segir málið afar alvarlegt og líkir aðferðinni við hryðjuverk.
„Fólk er ekki vant því að sérsveit lögreglunnar mæti heim að dyrum þess með árásarriffla, skotheld vesti og óeirðaskildi. Þetta getur valdið fólki gríðarlegu áfalli.“
Lögreglan rannsakar nú hver beri ábyrgð á árásinni og hvort hún tengist öðrum brotum.
CIBC-bankinn hefur staðfest að smáforritið sem konan var beðin um að hlaða niður sé ekki á vegum bankans og varar við svikatilraunum af þessu tagi.
Lynn segist vera í miklu áfalli og óttast nú að vera á eigin heimili.
„Það er svo ótal margt sem hefði getað farið hræðilega úrskeiðis,“ segir hún.