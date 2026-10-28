Grunaður um að hafa myrt 38 manns og stundað mannát á 15 ára tímabili

Maður sem grunaður er um að hafa myrt 38 manns og étið líkamshluta fórnarlamba sinna á 15 ára tímabili hefur verið handtekinn í Úganda. Hann er talinn vera einn versti raðmorðingi í sögu landsins og er grunaður um að hafa staðið að hrottalegum árásum á heimili fólks.
Maðurinn heitir Moses Mujurizi og er sakaður um að hafa haldið íbúum í vesturhluta Úganda í stöðugum ótta um árabil.
Muhoozi Kainerugaba, 52 ára yfirmaður hersins í Úganda, greindi frá handtöku hans á samfélagsmiðlinum X.
„Það gleður mig að geta tilkynnt samborgurum okkar að öryggissveitir hafa handtekið illmennið Moses Mujurizi,“ segir Kainerugaba. „Hann er versti raðmorðingi og mannæta í sögu Úganda. Hann drap og át 38 manns á árunum 2010 til 2025 í Masaka, Ibanda og Kazo. Við munum rétta yfir honum opinberlega og alveg örugglega taka hann af lífi.“
Samkvæmt fjölmiðlum í Úganda er Mujurizi grunaður um að hafa brotist inn á heimili fólks að næturlagi og ráðist á fórnarlömb sín með sveðju. Hann er einnig sagður hafa lokkað konur til sín með loforðum um ástarsamband. Konurnar hurfu síðan sporlaust.
Ekki liggur fyrir hvort hann hafi alltaf verið einn að verki. Yfirvöld telja að hann hafi átt sér vitorðsmenn og rannsaka nú hvort fleiri hafi tekið þátt í morðunum.
Meðal þeirra ódæðisverka sem Mujurizi er grunaður um að tengjast er fjöldamorð í Masaka-héraði árið 2013.
Þá brutust árásarmenn inn á heimili prests og myrtu hann, eiginkonu hans og sjö aðra fjölskyldumeðlimi. Yfirvöld telja að Mujurizi og meintir vitorðsmenn hans kunni að hafa staðið að árásinni.
Samkvæmt fjölmiðlum í Úganda var Mujurizi handtekinn nokkrum sinnum á undanförnum árum. Honum tókst þó ítrekað að sleppa úr haldi eða var látinn laus. Ekki er ljóst hvers vegna honum var sleppt.
Í september síðastliðnum var kona myrt í Masaka-héraði. Rannsókn málsins leiddi til handtöku Mujurizi. Ekki liggur fyrir hvort hann hafi játað brot sín en lögregla er sögð hafa lagt hald á sönnunargögn á heimili hans. Lögreglan fer nú yfir önnur mannshvörf á þeim svæðum sem Mujurizi hefur verið á.